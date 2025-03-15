菲律賓前總統杜特爾特在任內大力反毒，被國際刑事法院（ICC）以涉嫌反人類罪發出逮捕令。日前杜氏乘坐飛機從香港返回馬尼拉機場，隨即被拘捕並由專機押送至荷蘭海牙，準備接受法院審判。菲律賓總統小馬可斯聲言逮捕杜特爾特只是履行對國際刑事法院的義務，但明眼人一看，就知道根本原因是小馬可斯家族和杜特爾特家族的聯盟徹底破裂，小馬可斯意圖通過外部而進行內部政治清洗。

該起事件是菲律賓內部事務，以及是國際刑事法院管轄的案件，中國政府只能以第三方的態度關注事件發展，無法直接干涉案件的具體處理過程，以免被外界解讀為干涉他國內政。不過，杜特爾特和中國關係良好，加上小馬可斯近年義無反顧擔當美國的反華棋子，導致中菲關係急轉直下，北京當局應該有所表現。

杜氏於2016至2022年擔任菲總統，他上台後一改前任總統阿基諾三世的激進對華政策，很快就前往北京進行國事訪問，致力改善對華關係，對兩國友好作出重要貢獻。在他任內，中菲關係實現全面轉圜，駛入提速升級的快車道，例如兩國雙邊貿易額在杜氏任內翻了一番，中國對菲投資規模大增。

在此情況下，中國雖然不是國際刑事法院成員國，也應通過外交渠道或國際場合如聯合國安理會，重申國際刑事法院應尊重各國司法主權，以及依法審慎行使職權，避免政治化和雙重標準。

目前國際刑事法院有120多個成員國，包括歐洲、南美洲大部分國家，以及近三分之二的非洲國家，當中許多是中國的友好國家。北京大可以通過這些國家，要求國際刑事法院確保杜氏能在公正的環境下接受審判，享有應有的辯護權等基本權利。