俄烏停戰看來冇咁易短期內搞定，皆因俄羅斯總統普京勢強，美國總統特朗普都明白「球在俄方」，是否能達成停戰，要看俄方是否同意。普京周三穿上戎裝首次視察庫爾斯克州戰區，下令盡快擊潰敵軍並完全解放庫爾斯克，同時考慮沿整個邊界設立安全區。

俄羅斯上周五在庫爾斯克發動大反攻，總參謀長格拉西莫夫表示，過去5天從烏軍手中奪回259平方公里土地，俘虜超過400人，其餘烏軍被包圍。在此形勢下，烏克蘭總統澤連斯基仍稱不會承認任何被佔領領土屬於俄國，指烏方為恢復領土付出巨大人命傷亡，這是基輔最重要的「紅線」云云。

敗家之軍何足言勇？戲子總統仲想收回失地，無異癡人說夢！當然，侵侵仍然以為俄烏停戰協議由美國牽頭，普京點都要「畀面」。之不過，正如普京所說，佢同意戰爭需要停止，但對協議有保留，細節有待討論。其實所謂「細節」，不正是過去3周美方及俄方官員進行面對面及視像會議，俄方列出的停火要求清單，包括要求烏克蘭永久放棄加入北約，禁止外國部隊駐守烏克蘭，承認克里米亞及俄羅斯佔領的4個烏東地區頓涅茨克、赫爾松、盧甘斯克及扎波羅熱，是俄國領土。

隨着俄軍收復庫爾斯克州，普京對烏克蘭的要求清單，未知會否「加辣」？而此時此刻，美國國務卿魯比奧竟然表示，華府希望俄方無條件停火！喂，你老細冇錯係警告若俄方不同意停火，將對俄羅斯祭出毀滅性經濟措施，不過侵侵都留一線話他不想損害俄羅斯，只希望促成和平。

普京何許人也？遇強愈強，哪怕你恫嚇？魯比奧跟車太貼，侵侵一時一樣，下一秒可能又話同普京老友鬼鬼，魯比奧分分鐘自討沒趣。