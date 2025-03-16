特朗普上台後，對中態度始終引人矚目，他一方面似乎對中強硬，不斷增加關稅，但另一方面又多次透過媒體發出想與習近平會面的訊息，從4月特朗普訪中到6月習近平訪美都有媒體揣測，但雙方對此都未有明確答案，引發諸多猜疑。

對美方來說，有多項問題需要與中方達成協議，諸如TikTok所有權歸屬問題，對中的科技管制問題，關稅戰究竟要進行到何種地步。甚至烏克蘭問題中方能否扮演角色，也是美方所關切的。

然而站在中方的立場，以上問題當然可以討論，但更重要的是台灣問題！賴清德上台後，儘管嘴巴上放棄追求台獨，實際上卻大幅向台獨傾斜，藉由挑動兩岸敏感神經來為自己在政治上創造契機。這種激進的作為已讓北京愈來愈無法忍受，美方究竟要縱容台灣走到甚麼樣的地步？才是中方最關切的核心問題。

過去美國的傳統原則，就是不把話說死，藉此將台灣作為籌碼，與北京討價還價。但特朗普的商人性格卻並非如此，他習慣性先出言恫嚇，作出「極限施壓」後，再看對手的反應作出對等回應。北京早有與特朗普交手的經驗，所以很可能把賴清德近期諸多「暴走」行為，視為特氏默許的舉動，所以一次又一次的強硬回應，不僅在嚇阻賴清德，更在向特朗普亮劍。

極限施壓只是手段而不是目的，特朗普最終還是想與習近平會談。而中方也明白這個道理，所以靜觀其變，等待特氏面臨迫切需求時，才開啟雙方會面的大門。一旦時機成熟，中方必將要求特朗普對台灣問題作出明確表態，而對已經將台積電拿捏在手中的特朗普來說，說出「反對台獨」也不會有任何損失，到時候，就看進退失據的賴清德如何表演自圓其說了。