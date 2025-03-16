全國兩會剛結束，2025年是關鍵一年，要為10年後基本實現社會主義現代化的宏大目標打下重要基礎。面對國際不明朗因素，今年兩會的政府工作報告中，除了發展、改革和創新，出現次數第四多的關鍵詞就是消費，促進消費，提高內需，建立全國統一大市場，是當今經濟發展的重中之重。如何扭轉消費低迷和投資疲弱，政府報告中提出綜合整治內捲式競爭，為反內捲吹起號角。

所謂內捲式競爭，就是惡性競爭，在商業上主要靠割喉式價格戰、以本傷人的優惠方式去搶佔市場；或以強制手段逼上游供應商減價，來保持利潤。有意見認為，在汽車、手搖飲品、光伏電池、酒店餐飲、旅遊景區等行業，都出現嚴重內捲現象。短期內消費者看似能獲得廉價的服務或產品，但長遠企業為了保持競爭力，採取偷工減料策略，劣質產品和服務充斥市場，企業在超低盈利情況下，會降低投資意欲，市場創新力下降，難以實現高質量發展。企業在內捲情況下為了榨取盈利，往往犧牲勞動者的權益，包括增加工作強度、延長工時、無償加班、忽略職業安全等。這些職場上的內捲，從根本上掏空了大眾的消費力和消費動機，亦有一些人為了逃避不合理內捲，選擇躺平、不婚不育，造成市場的總體需求進一步放緩。

內捲是市場失靈的結果，不能保證資源的最優配置和社會福祉的最大化，反而可能導致資源浪費，最終造成市場壟斷，加劇社會分化等問題。國家領導人已多次強調，要深化要素市場化配置改革，主動破除內捲式競爭。健康的經濟，需要投資、生產和消費的良性循環，必須打破內捲的魔咒。除了加速建設全國統一大市場、打破市場地域區隔、擴大市場空間外，筆者也提出幾點意見。

政府角色方面，加強各地分工協作，介入市場要精準，避免為拉動地方GDP而重複投資，防止一哄而上追熱點、盲目補貼；從產業政策支持向上游發展，包括引導資金投資，加強創新技術的研發和應用，以新質生產力帶來競爭力的根本提升。企業方面，要破除零和遊戲、企圖壟斷市場的思維，應透過共建良性競爭市場生態，建立共贏共生的關係。各行業協會應起協調作用，促成併船出海，開拓更大的市場。

最後，筆者從打工仔女的角度看，政府可以更主動引導「去內捲」工作，包括加強勞動法規執法，嚴打無償加班、違反職業安全等剝削亂象，從制度上確保工資合理增長，改善收入分配機制，拓寬居民增收管道。而工會更需要主動發揮維權、教育和組織功能，與企業建立健全的協商機制。內捲並非可持續維持競爭力的發展方式！讓多數人富起來、有空餘時間，才有足夠可升級的消費力，有更多市場空間來實現高質量發展，為市場提供更高質更多元化的選擇，達致經濟可持續發展。