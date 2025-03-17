正論：臭渠亂駁啟德河　活化又是隨口講

耗資50億元活化的啟德河是否物有所值？本報揭發，上月始對外開放的承豐道公園，靠近啟德河的水域竟然泛起油漬、充斥大量垃圾和死魚，甚至連女性衞生用品也有，河邊驚現老鼠，傳出陣陣惡臭。當局承認，啟德河出現多達28宗駁錯渠個案，強調大部分已獲糾正，惟肉眼所見，水質依然沒有好轉。

本報記者實地視察，發現油漬不斷從啟德河出海口流出，河道有膠樽、枯枝、衞生巾、廢棄包裝垃圾、死魚漂浮，部分死魚擱在河堤暴曬，已經腐爛，還有老鼠在石罅亂竄，場面駭人。區議員指出，不少街坊均投訴啟德河發出臭味，亦曾於去年9月和11月的食物環境衞生委員會會議中討論，獲屋宇署回覆，正跟進16宗駁錯渠個案，13宗獲得糾正，餘下3宗已發出法定命令要求有關業主或法團安排。

然而，實際駁錯渠的個案不止16宗，環保署調查後證實多達28宗。儘管當局強調，截至今年2月，絕大部分駁錯渠的個案已獲糾正，卻解釋不了啟德河為何依然垃圾充斥、臭氣沖天。更令人不解的是，啟德河一帶是發展新區，許多屋苑皆是新落成，啟德河也是剛完成活化不久，駁錯渠究竟從何而來？是業主缺乏公德心，還是刻意為之，當局欠缺監管所致？更何況，當局只要求業主糾正，卻未提罰則，試問如此不痛不癢，怎麼可能杜絕駁錯渠亂象？

港府斥巨資大搞活化工程，原意是美化環境，改善衞生，為環保出一分力。很可惜，官僚做事馬虎塞責，監管漏洞百出，致令這些活化工程猶如倒錢落海。這樣說絕非無的放矢，耗資13.42億元、歷時近4年的活化翠屏河主體工程，好不容易在去年底完工，詎料今年1月已被發現河道水面泛起油光，河床植物枯萎，當局不得不承認觀塘區內曾有16條雨水渠駁錯。

說穿了，所謂駁錯渠無非「美化」和掩蓋問題，污水渠和雨水渠本來就是兩種不同渠道，污水不能流入雨水渠，但事實是許多大廈、商舖、食肆皆明知故犯，並非無心駁錯。根據《水污染管制條例》，任何人士排放污水進入公用排水渠，即屬違法。初犯者最高可被處罰款20萬元及監禁6個月，再犯則最高可被處罰款40萬元及監禁6個月。上述的活化河道正面臨同樣問題，一味叫業主糾正而不處罰，完全沒有阻嚇力，只是變相鼓勵再犯而已。

說來令人憤怒，香港基建不論大小，永遠都有這樣那樣的問題，不是延誤超支，就是質素差劣。講到底，這是港府監管不到位、部門胡混度日、官僚尸位素餐惹的禍。在庫房空虛、財赤高企之際，倒錢落海、物非所值的工程，又豈止活化河道而已矣。最新一份《財政預算案》對「明日大嶼」隻字不提，被外界質疑「不提即是不存在」，意味已花掉數億元的前期研究經費化為烏有，再次倒錢落海。如此這般，難怪庫房見紅是正常，不見紅才是怪事。