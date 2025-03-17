就網約車未來的發展路向，社會已有諸多討論。政府早前表示，目標於今年內訂定規管網約車平台的立法框架，並諮詢立法會。我支持政府以乘客安全和利益為依歸，確保網約平台提供的載客服務合法合規，為市民和遊客帶來安全便利的出行服務，並促進行業健康良性發展。

隨着智能手機和電子支付普及，以及共享經濟浪潮興起，網約車應運而生。網約車能提供路線預約、路線追蹤、電子支付、司機評分、車輛類型選擇等多元化服務，滿足乘客對更優質服務和現代化的需求。同時，的士中的一小撮不良分子遭詬病，亦令更多市民轉向使用網約車。網約車在香港存在超過10年，近年愈來愈多平台進入，但質素參差，加上本港對網約車缺乏清晰明確的法律規範，當中的「白牌車」一直游走在灰色地帶，衍生監管不足和乘客安全等問題。政府有必要順應市場需求和時代趨勢，盡早立法規管。但我必須指出規管並非「管死」，應以循序漸進的方式引入良性競爭。

至於如何規管，政府在去年的交通事務委員會上提交初步研究報告，涵蓋不同地區就網約車平台的主要規管概況，但未有提出適合本港的規管方向，仍表示要繼續探討和研究，我促請當局盡快完成研究並公布立法建議。社會關注的焦點之一，就是由運輸署署長發出、上限為1,500個的「出租汽車許可證」會否增加，而非只有出租車和的士參與網約車。我認為若不增加，難以體現引入良性競爭，僅靠出租車和的士，亦難以滿足市民日益增長的出行需求。

早在2017年，消委會就發表了《個人化點對點交通服務市場競爭研究》，時至今日，當中的一些建議仍可參考，例如提到為規管網約車設立發牌制度的三個方向，包括網約車平台的專營權許可證、網約車輛的許可證，以及網約車「夥伴」司機的許可證。我建議政府可仔細調查本地網約車服務的使用情況、帶來的便利和影響，以及考慮規管目的等諸多因素後，適度發放並逐步增加許可證，確保平台、網約車和司機的質素，共同為乘客提供安全優質服務。

此外，明確平台、網約車和司機各自的責任，都是立法規管中的重要一環。平台要對司機做背景審查，確保司機過往沒有嚴重的違例駕駛或刑事紀錄，一旦乘客和司機發生糾紛有投訴機制處理。網約車的車齡不能過於老舊，並要處於良好狀態，司機亦要定期接受培訓以提升服務等，才能構建一個良性循環的行業生態。

的士能夠提供站頭與街道截車服務，網約車可以在的士交更時段或偏遠地區、惡劣天氣下補充的士不足的情況，兩者並不是非此即彼、水火不容的對立面。政府要透過適度規管創造公平競爭環境，令兩者優勢互補、健康良性發展，共同為乘客提供優質、安全的點對點交通服務。