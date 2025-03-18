世界視線：美倡停火是幌子　誘俄分國際利益

北約秘書長呂特與美國總統特朗普上周在白宮見面，特朗普提到中東問題特使威特科夫跟俄羅斯政府仍在接觸，美俄高層明顯正尋找如何達致不同重要共識的和議方案。

俄羅斯總統普京對美烏的30日停火協議所作出的回應非常清晰，他表明俄方支持停火，只是要搞清楚一些問題。首先是俄方如何看待入侵庫州的烏軍，在他們對平民作出戰爭罪行下可會讓他們撤走？或烏國軍方命令他們投降？還有，俄烏兩軍接近2,000公里的對壘戰線又怎樣處理？

俄方在戰場上優勢佔多，多處包圍烏軍，俄軍能容許對方用這30天再強徵軍隊加入、加強武裝防衞和引入武器嗎？如何有效監管雙方合理地遵守停火？普京因此建議，美俄雙方協商各種細節，以及他會與特朗普通話謀求解決。

美烏停火協議其實已宣示北約的失敗，早前委任作俄烏問題特使的凱洛格，在特朗普競選期間，仍堅持以加強提供武器及制裁，令俄羅斯屈服返回和議桌上，但由於俄方毫無回應，才使威特科夫上月親赴克宮晤普京及俄官，開始對戰場實況、國際經濟形勢和俄國狀況透徹了解，才發展到今天的美烏30天停火議案。

如今仍在俄斡旋的美俄關鍵人物，乃威特科夫及俄羅斯對外經濟合作特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev），沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼也是重要的中介角色。正如普京所言，關鍵不是停火，而是全面和議。停火只是幌子，但已成功威逼利誘到澤連斯基、馬克龍和施紀賢為首的歐洲領袖，由最初反對議和、堅持繼續抗爭，轉為接受。而呂特今次獲特朗普接待，最主要是申明歐盟正籌組8,000億歐元的「重新武裝歐洲計劃」，以及德國政府計劃貢獻5,000億歐元擴充軍備，作歐洲防衞的「投名狀」。

至於和議的真正目的，是美國要誘使沙特和俄羅斯這兩大能源國，劃分全球石油和天然氣的開發及投資利益，首要條件是消弭俄烏及巴以衝突這些不利發展的戰爭因素。其次是美俄要釐清雙方在歐洲甚至全球的勢力範圍。烏克蘭及歐盟是「菜單」，而不是可參與的座上客，連中國也在局外！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻