講治術，貴在實踐，強調名實相稱，不務虛，不畫餅，即古人所說的「篤實踐履之士」，老老實實，一步一個腳印幹實事的人。觀乎再度入主白宮的美國總統特朗普，講就天下無敵，要令美國再度強起來，一切以「美國優先」！然而，侵侵要短期內解決俄烏戰爭，講就犀利咯，甚麼廿四小時內可以叫停，不過，看來遇到阻礙重重。

俄羅斯總統普京目光遠大，並不是以威嚇可以「搞定」，俄烏停火協議，侵侵處處碰壁，連戲子總統都恍如吃了豹子膽對其無禮。至於普京在整個和談協議，一直站在有利一方，則彰彰明甚。最明顯的莫過於作為特朗普指派的俄烏問題特使凱洛格不受普京歡迎，侵侵無奈只好將其降格，你話普京係唔係勢盛？而原本只負責中東事務嘅威特科夫卻兩度訪俄，之不過，據悉依然受到普京冷待！看官，你道侵侵內心有何感想？以為俄烏和談可以三扒兩撥就搞掂，豈知事與願違，老貓燒鬚！

呢，都唔知是否侵侵心情欠佳，為了轉移俄烏和談協議的諸多阻滯，侵侵上周六竟下令空襲也門叛軍青年運動據點，造成數十人死亡。青年運動指死傷者大多是婦女及孩童，指控美軍行動係戰爭罪行，並揚言準備好「以升級回應升級」。青年運動看來必將加強與伊朗嘅合作，令區域地緣政治局勢更加複雜。侵侵一向唔妥伊朗，而伊朗未來或會加強對青年運動的支持力度，美伊關係短期內恐怕更加緊張。美國正在卡塔爾舉行加薩停火間接談判，看來亦會失敗告終！

以軍上周六才以無人機轟炸加薩北部城鎮，造成至少9名巴人死亡。侵侵調停和談，無論俄烏還是以哈，全部都係得啖笑！一個喜歡務虛畫餅之人，至叻都係建海市蜃樓！你看美國多偉大！