正論：開幕至今甩漏多　管理鬆嚴須調整

耗資達319億元的啟德體育園，為目前全球造價第二高的體育場館（僅次於耗資逾400億港元的美國SoFi體育館）；這個多用途體育館是香港歷史上最大型的體育基建項目，今年3月1日舉行開幕典禮，正式啟用。體育園投入使用約兩周以來風波不斷，外界擔心影響本港發展盛事經濟，甚至影響本港形象。

啟德體育園既是本港歷來最重要和最大型的綜合體育及娛樂地標，包括多個運動場館、休憩場地、公園設施及零售和餐飲商舖，如何做到滿足大眾、專業及業餘運動員的不同需求，確實考驗管理層的智慧。體育園開幕至今，甩轆甩漏不斷，先有開幕禮不設直播引起公眾不滿，再有開幕當日電視版剪接出錯，更令人詬病的是，有媒體爆出開幕禮有人在未持有效門票下，竟能進入啟德主場館觀看，凸顯安檢存在漏洞。

更大的風波，當推一連6天舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，首日賽事未完觀眾被趕離場事件。「大獎賽」既是體育園開幕後首項國際賽，亦是本港相隔35年再辦桌球排名賽，吸引世界排名前列的32名球手來港參賽。首日賽事吸引逾4,200名球迷入場，文體旅局局長於開球禮致詞時亦形容這是「歷史時刻」，未料首晚賽事未完就發生逐客事件，消委會至3月8日共接獲12宗相關投訴，可見盛事迎來球迷不滿鼓譟。事後高官及主辦方向受影響球迷道歉，並承諾餘下賽事不再發生同類事件。

事情雖然告一段落，卻反映體育園清場的做法非常「外行」，連外國媒體報道此事件，亦指清場原因「離奇」，引起混亂。明明是一場國際盛事，卻因事前體育園與政府溝通不足而鬧出笑話！政府昨日回應有關啟德體育園風波不斷，承認開園至今有些安排「不理想」，將對平台提出三點要求。

對於安排問題，政府要求在機制建設方面進行強化機制建設，設立恒常的會議機制。政府指，文體旅局和園方管理層應恒常舉行定期工作會議，當局聽取園方交代工作，並提出建議。事實上，要贏得口碑，並非單靠強化機制，而是應多從觀眾、用家、比賽方、選手方面着手，應該靈活運用，不能管得太死，舉個例，園方稱為確保營運及安全，所有參加者必須遵守活動主辦方、賽事監管機構和園方所協議的入場條例和指引，包括不可攜帶外來飲品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器入場館。然而活動主辦方可因應活動性質和安排，向園方申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，惟需確保安全並符合場地要求。不過，有環保團體曾派員到現場觀察，發現場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」，惟團隊發現場內貴價門票的觀眾席上，已預設擺放連蓋的樽裝水；又發現有貴賓成功將自備杯帶入場內，未見有職員阻止。

啟德體育園的管理文化顯然有「大細超」之別，其實園方應站在普羅入場觀眾層面，管得太嚴欠靈活，連樽裝水或自攜暖水瓶亦嚴禁，觀眾在場內購買樽裝水，須另外倒入膠杯飲用。如此瞎折騰，除了不環保，亦難令到場觀眾感到良好體驗。