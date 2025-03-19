產評：人工智能速推演　中美競賽新戰線

全球逐鹿人工智能（AI）發展，但觀中國與美國的發展方向有別。中國選擇重視走開源、性價比路線，突破西方技術圍堵，集眾之力，普惠應用來實踐技術創新；美國則強調高資本開支、高端技術但封閉排外。長遠而言，中美在智能化發展將走出兩大制式，爭奪重塑全球生產、生活及治理方式的主導地位，誰能成為世界主流，誰就能在這場新經濟戰中得勝。

在本輪世界科技革命和產業變革，AI誠然是重要的戰略技術。2022年11月，美國科技企業OpenAI推出生成式AI——ChatGPT大模型，打響頭炮，支持美國科技股，以至整個美股維持兩年強勢。

直至今年初，中國的國產AI DeepSeek推出的大模型震驚世界，其開源模式及低成本高效率特性，更改變全球對AI發展的看法，也為中港股市帶來巨大推動作用，不論是電訊、製造企業，抑或服務企業，都積極推動與AI結合來提升增強競爭力，內地政府更鼓勵AI與生活及產業結合，形成深度運用場景，以加快創造更智慧的工作和生活方式，將智能化變成普及化，從而盡顯效益。

當然，對於DeepSeek具體上如何做到以超低運算力去訓練及創造優質AI大模型，實際上有多少超級晶片運算力在身，以推動可持續發展，以及背後最大的資金來源，目前所見公開的資料並不多，或多或少會令其他經濟體基於安全性而多了考量，如何說服海外對中國AI發展的安全性及可持續性投下信心一票，還得多下工夫。

上周美國OpenAI致函白宮，以安全隱患為由，提議封禁DeepSeek。以如今美國高舉保護主義，變相走封閉路線，消息來得不意外。但從這家領先美國AI企業的取向，可見其名字雖有「Open」一字，實際行動卻在反對「開放」，惟這難阻中國AI技術在美國以外全球地區的蓬勃發展，若美國真的選擇關門排外，長遠必會衝擊美國科技業的競爭力。

今年是「中國製造2025」的最後一年，中國在新能源汽車製造，以至AI發展，成績有目共睹。戰略科企華為備受西方制裁，但至今無阻其於全球5G設備和手機製造領域的領先地位；中國AI企業也能在西方圍堵斷供高端晶片下，以低算力取得世界矚目的國際領先水平，證明中國有能力擺脫西方限制的束縛，當未來有更多成就印證這個觀點，必將為中國資產提供更大的重估動力。

可以預期，未來AI將會大規模與人類的生活、生產和治理結合，從而生成出更多新產值、新機遇。當然，AI高速發展的同時，亦帶來挑戰，例如被用作非法用途、跨行業無序發展等，在制訂產業頂層規劃，必須確保數碼化、機械化與智能化發展，與實體經濟深度融合，以避免離地而發展成「泡沫」；在加強技術創新，拓展應用場景，深化國際合作的同時，得及時制訂新興領域的規則，加強AI國際治理和合作，務求能提供創新而普惠的方案，乃致勝之道。