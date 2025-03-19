世界視線：波蘭積極搞擴軍　歐洲和平添障礙

波蘭總理圖斯克最近大聲疾呼，要求歐盟成員國要嚴肅面對烏克蘭瀕臨戰敗，以及特朗普政府介入俄烏停火議和的情況。他表示，歐洲5億人竟然乞求3億多人口的美國保護，對抗只有1.4億人口的俄羅斯，而俄國打了3年也無法完全戰勝只有幾千萬人口的烏克蘭。

圖斯克暗指俄烏戰爭的荒誕，是歐洲把自身安全外判給美國，但現在美國已變得不可靠。歐洲過去依賴美國出資支持歐洲防衞，帶來高經濟發展及福利社會，如今正邁向終結。

波蘭近300年的歷史，曾被俄羅斯、奧匈及普魯士帝國瓜分管治，到第一次世界大戰結束後復國，卻被納粹德國於二戰佔領，後來被蘇聯控制。這些慘痛的歷史教訓，使他們為了國家安全，肯付出巨大的努力。

波蘭計劃今年把軍費開支由去年佔GDP的4.1%，提升到4.7%，是歐盟佔比最高的國家。而去年的調查，有73%波蘭民眾支持大幅提高軍費，波蘭民眾也是歐盟成員國中最支持美國的，去年支持美國領導北約的民意高達93%。不過，華府近期撇開歐盟推動俄烏停火議和，認為美國是可靠盟友的波蘭民眾下跌至33%。

此外，波蘭擬將軍隊人數由目前的20萬，提升至2030年的50萬（包括後備役人員），若歐俄關係繼續惡化，更不排除引入徵兵制。至於武器方面，2022年波蘭向南韓採購了124億美元武器，主要是K2主戰坦克及K9自走炮等；如今又計劃花62億美元增購180輛K2坦克，收齊後連同已經擁有的德國豹2坦克，波蘭將擁有約1,000輛主戰坦克，超過德國和法國的總數量。

事實上，無論是總理圖斯克或總統杜達，都贊成波蘭應該擁有核武，不論是自身研發、由美國引入核武在波蘭部署，還是讓法國的核保護傘延伸過來，不過，波蘭先要脫離《核不擴散條約》簽署國的地位。此外，波蘭擬引入全球有逾百個國家同意禁用的集束彈，這種武器會釋放大量微小炸彈，造成大面積殺傷效果，而未爆炸的小炸彈會變成「啞彈」，對平民造成長期風險；同時計劃退出禁止生產或使用反步兵地雷的《渥太華條約》。波蘭更計劃通過憲法，成為全球第一個國家規定每年軍費開支不能少於GDP的4%。

然而，戰爭從來沒有贏家，希望波蘭政府能夠展現外交智慧，放棄恐俄，推動歐洲和平，否則這些擴軍措施只會對全球帶來更大的禍害。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻