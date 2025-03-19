3月17日早上6時40分起，解放軍各式戰機共計26架出海，其中20架次越過海峽中線，貼近台灣北中西南及東部空域，海面上也有艦艇配合操練。事後大陸外交部與國台辦均證實，這是一次針對美方與台獨分裂勢力的軍事演習。

近年大陸頻繁在台灣周邊進行各項軍事操演或所謂的戰備警巡，不僅完全打破過去的海峽中線默契，而且直逼24海里內水線；更令人警惕的，就是解放軍多次操練無預警的「由演轉戰」，無論在澳洲外海或是台海周遭，都曾突然轉為實彈演習，顯然在為未來可能發生的實戰做最後準備。

面對如此嚴峻的形勢，賴清德絲毫沒有為兩岸緊張降溫的打算，反倒出台所謂「賴17條」，將大陸定義為「境外敵對勢力」，還要恢復軍審法甚至籌備國安法庭，在台灣內部尋找敵人。而任命收受美國資金、明顯就是美國在地協力者的沈伯洋擔任立院國防委員會召委，更等同向大陸發布訊息，這一切都是美方在背後規劃的，所以大陸也毫不客氣地直指，這次演習就是衝着美方而來。

北京指出，美方近期在台灣問題上採取一系列錯誤行徑，特別是修改國務院網站所謂美台關係頁面和事實清單內容，刪除體現一個中國、不支持台獨等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退，這是美方蓄意推行以台制華、縱容支持台獨的又一惡劣例證，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

美國控制小馬可斯，讓他將杜特爾特捕送往海牙，導致菲律賓可能陷入政爭甚至內戰狀態；而在台灣又放任賴清德如此恣意操弄，若情況持續惡化，輕則台灣陷入發展停滯的社會騷亂，重則台海即將爆發戰爭，這種拿全台灣生靈當賭注的作為，除了喪心病狂，也沒甚麼好說的了。