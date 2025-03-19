歷史一再告訴大家，政治人物要做好事很難，但做壞事卻很容易，比如發動戰爭。這話不難得到印證，你看加薩停火進展停滯多時，美國調停又係得個吉。以色列國防軍昨日對加薩發動大規模空襲，造成至少逾300人死亡，包括哈馬斯高級安全官員瓦特法。

空襲行動由以色列總理內塔尼亞胡和國防部長卡茨下令。以色列國防軍和以色列安全局周二早上發聲明指，目前正在對加薩針對哈馬斯的目標進行大規模打擊。加薩民防部門表示，很多人被困在加薩各處遭轟炸的房屋廢墟下。以色列總理辦公室強調，此舉目的是實現政治階層確定的戰爭目標，包括所有人質獲釋，無論是生還抑或死去的人質，從現在起將加強對哈馬斯的軍事打擊。

以色列防長發聲明警告，如果哈馬斯拒絕釋放剩餘全部59名人質，「地獄之門將在加薩打開，哈馬斯將遭遇前所未見的猛烈打擊」。阿哥，多麼似美國總統特朗普的口脗！加薩早已被以軍轟到滿目瘡痍，根據維基百科所示，以哈戰爭至今已造成巴勒斯坦地區逾47,000人死亡，這「地獄之門」老早已在加薩打開！如今還威脅「將遭遇前所未見的猛烈打擊」，咁加薩將變成怎樣的煉獄？

加薩停火第一階段協議在今年1月19日開始，原定本月初進入第二階段，內容包括以色列全面撤出加薩並永久結束戰爭，換取哈馬斯釋放剩餘人質，但以色列上月拒絕就第二階段協議條款談判。美國尋求延長第一階段協議，哈馬斯則堅決按照第二階段談判，最終談判破裂。

中東問題有特朗普介入，加上佢一向偏幫以色列，又想從中分到大甜頭，要「清空加薩」將其變成「國際地區」，豺狼當道，世界永無寧日矣！