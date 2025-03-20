娛圈單打：逆天長腿派福利　奪命場面堪回味

劉穎鏇（Tiffany）最近喺大台的新劇《奪命提示》火熱開播，頭兩集已先「色」奪人，小背心加上超短熱褲身材弗到漏，網民睇到嘩嘩聲，連新科「視帝」張振朗都睇到失晒神，唔知返到屋企會唔會畀女朋友楊偲泳罰頂痰罐兼扭耳仔？

無他嘅，Tiffany身高過170cm，42吋「長腿界天花板」逆晒天，加上連場香艷熱舞兼凌空擘髀鉸剪腳狂派福利，劇名「奪命提示」冇改錯，心血少啲都畀佢攞命，難怪連登仔雖然道德L上身話「身材好都唔使刻意着到咁」，轉頭咪又忍唔住Cap片Cap圖珍藏一再回味。

提起Tiffany，大概係由《學是學非》開始為人認識，但嗰時一眾「是非精」都着得一本正經，冇乜機會畀Tiffany發揮，多得《3日2夜》一幕經典土耳其浸浴，直接升呢做女神。

難得Tiffany有姿色又有實際，眾所周知仲係「好波」之人，呢嗱，早排佢出席籃球賽落場打波有板有眼，隨便一射就入三分波，技驚四座，真係唔到你唔服。

不過對住女神，網民往往錯重點，球技先按下不表，淨係專注佢身上背心短褲，當發現佢控球上籃時疑似春光乍洩即如獲至寶，可惜吖，當一眾巴打慣性用兩指扯大十倍一睇，原來裏面係運動背心，慘過買六合彩「中空寶」。

查實Tiffany喺《萬千星輝頒獎典禮2023》早已奪得「飛躍進步女藝員」，證明佢嘅努力已獲大家認可，小妮子依然唔錫身搏晒命，唔單止操出「最強Body 3.0」，仲要吊威吔做出高難度動作，以佢咁瞓身投入，相信要坐上最佳女主角王座都係指日可待！