特朗普和普京通電話討論俄烏停火，普京只同意停止打擊烏克蘭能源設施30天，這與美國白宮公布的會談內容略有不同。白宮表示，美俄領袖同意和平進程將由停止攻擊「能源和基礎設施」開始，但俄方僅指「能源設施」。

事實上，俄烏雙方距離全面停火仍有一段距離。特朗普愛認叻而言過其詞，甚麼「美俄同意迅速行動以達成全面停火，最終達致終戰」，正如英媒指出，特朗普事前大肆宣揚與普京的通話，但結果似乎並冇乜嘢值得宣揚，換言之，即係雷聲大雨點小。實情是普京勢盛，根本不急於同烏克蘭和談，而會談結果，跟美國希望俄羅斯同意全面無條件停火的目標相距甚遠。最可笑的是，戲子總統澤連斯基明明是敗軍之將不可言勇，卻口氣如同吃了幾擔蒜頭，大言不慚侃侃而談其心中理想。

澤連斯基近日表示，烏方對俄方停火誠意感到懷疑，強調烏方不會承認被佔領土屬俄，而邁向和平第一步是「無條件」停火！佢更口出狂言，宣稱「沒有烏克蘭的談判不會有結果」。阿哥，你咪以為同特朗普傾咗電話，便仿似打咗一公升雞血至得㗎！佢日前更喺網上記者會說：「我不想冒犯任何人，但我們不想出現在普京的菜單上……我們不是沙律，我們是一個獨立國家……」

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫喺社交媒體平台發文，幽默抵死地說：「普京總統和特朗普總統的通話證明了一個眾所周知的想法——餐廳裏只有俄羅斯和美國。菜單上有：開胃小菜布魯塞爾芽菜、英式炸魚薯條和巴黎公雞。主菜是基輔炸肉排。」看官，烏克蘭根本已成為美俄砧板上的肥肉，梅德韋傑夫以餐廳只有俄美兩個顧客、「基輔炸肉排」係主菜比喻之，認真妙到毫巔！