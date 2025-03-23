不管大陸軍力、武器怎麼發展神速，威懾力強大；不管大陸的對台全方位包圍、抵近施壓、實彈軍演如何展現隨時武統，台灣當局、美國及所謂盟友似乎都不當回事，挑釁、叫板更甚。

日媒近日引述消息報道，因應台灣可能遭到大陸攻擊的擔憂升溫，日本政府認為必須優先加強西南地區的防禦體系。多名官員透露，日本計劃優先在九州部署改良型12式陸基反艦導彈，射程可達1,000公里，可把大陸沿海地區與北韓納入射程，若日本西南地區遭到攻擊，也能向敵方艦船進行攻擊。

這些年，日本已拉開了要和中國打仗的架勢——為了「台灣有事就是日本有事」，為了落實美國的「印太戰略」，在東海、南海跟隨美國、菲律賓、澳洲與中國交兵。日美早已在距中國最近的地方——琉球（沖繩）做好部署，儲藏大量武器彈藥和戰爭物資，現在又打算在九州部署遠程導彈，攻擊中國沿海地區，挑戰中國，氣燄十分囂張，真不知「死」字怎麼寫也！看來它不但「台灣有事就是日本有事」，而是要「台獨完蛋日本完蛋」，跟着陪葬！

然而今時今日，日本的那些武器、軍備、導彈、軍艦、戰機、自衞隊，能幫助美台阻止大陸解放台灣嗎？山姆大叔辦不成的事，甚至不敢幹的事，小日本辦得成、敢幹嗎？這個答案，3歲小童都知道，小日本能不知道？且災難性的惡果，小日本比誰都知道。但它沒有辦法，山姆大叔拿它當炮灰，只能乖乖聽命呀！它現在是一方面要聽命美國部署導彈，和中國打一場必輸無疑的戰爭，一方面要「求神拜鬼」讓特朗普能改變「以中國為第一大敵」的政策，更不要在台海挑起戰爭。

那麼特朗普會怎樣呢？現在看來，他還是要繼續「圍堵中國」、「打垮中國」的反華政策，他還在俄烏、中東及吞併他國和地區問題上，揮舞軍事大棒，隨時動用武力，小日本噩夢難消，難逃陪綁陪葬！