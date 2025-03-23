中國長期以來是南韓最大的貿易夥伴，惟近年兩國除了民間在傳統文化歸屬例如泡菜、端午節等文化符號的起源問題多次發生爭論，政府層面也不時出現外交爭議，尤其是南韓總統尹錫悅上台後，加入美國圍堵中國陣營，進一步強化與華府的軍事合作，令北京大為不滿。

但最觸動北京神經線的，是2023年尹錫悅接受外媒採訪時，竟將台海問題與兩韓問題相提並論，並上升至全球性問題，聲言反對以武力改變現狀。眾所周知，北京一向認為台灣問題屬於內政問題，是中國核心利益中的核心。尹錫悅對一個中國原則隻字不提，卻拿台灣問題和朝鮮半島問題作比較，等同嚴重挑釁中國的底線。首爾政府此番對華外交政策的大調整，亦導致過去幾年中韓關係急遽惡化。

尹錫悅去年12月發布戒嚴令，遭到國會彈劾停職。憲法法院上月終結辯論後，即將公布裁決結果。尹錫悅的總統任期原定於後年結束，如果他提前下台或者選擇辭職，勢必觸發南韓提前大選，南韓政局在短期內仍然會一片混亂。依我來看，北京在此期間應更加積極有為。

比方說，中韓兩國對於介乎兩國交界的蘇岩礁主權一向有爭議，目前蘇岩礁由南韓實際控制，中國則主張屬於本國專屬經濟區。日前南韓未與中國協商，就試圖前往中方在蘇岩礁附近的一座鋼結構物考察，結果遭到中方海警阻撓，雙方對峙數小時。

正如廣東話所說「趁你病，攞你命」，既然南韓內亂，北京不妨借此契機更加主動，除了可測試南韓盟友的實際支持力度，也能在南韓政權更迭前通過行動改變某些既成事實，限制日後南韓新政府的政策選項，並為將來兩國談判爭取更大的籌碼。