明朝權臣張居正嘅改革措施因未能徹底推行，佢去世後遭到削爵、抄家下場，全家餓死十餘口，其子張懋修等被革職。史學評論張居正敗在自信過度，不能謙虛謹慎，甚至指其虛偽，而且不肯對事實作必要的讓步。老朽忽然想起這些對張居正的月旦，皆因當今的烏克蘭戲子總統澤連斯基，有幾分佢嘅影子。

澤連斯基明明係敗軍之將，卻處處不肯認低威，明明要靠西方諸國軍援，仍然以為有機會反敗為勝。美國白宮本月19日表示，特朗普與澤連斯基通話時，提到美國對烏克蘭核電廠的擁有權問題。惟澤連斯基指特朗普當時只提到扎波羅熱核電廠，並否認會讓出該核電廠的控制權，又話如果美國想從俄羅斯手中奪走它，想投資並使其現代化，佢對此持開放態度，可以討論。實情是扎波羅熱核電廠目前為俄方所佔領，美國想「擁有」還得俄羅斯首肯，但目前看不到普京會讓步。戲子總統所謂「持開放態度，可以討論」，根本就係廢噏。

呢，英國媒體日前引述兩名烏克蘭官員報道，特朗普政府對美烏礦產協議加開新條件，要求擴大美方獲取烏克蘭關鍵礦物及能源資產範圍。所云的「關鍵礦產」，相信係石墨（可用於製造電動車電池）、稀土、鈦、鋰、銅、鎳、鈷等。特朗普已虎視眈眈睇中烏克蘭豐富的礦產和核電，戲子總統仲要對有「國王」心態嘅侵侵喊話甚麼「核電廠是國有核電廠，轉讓它是不合法的」，這不是太搞笑及不自量力嗎？

澤連斯基敗在太過自信，美國明日將分別與俄羅斯及烏克蘭在沙特談判討論停火，戲子總統日前仍叫普京「停止提出不必要要求」！人之將死，其言也善，然而觀乎戲子總統，輸剩底底仍要嘴硬！