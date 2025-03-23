政府統計處出版的《主題性住戶統計調查第81號報告書》，就現職僱員福利進行調查，得出非政府機構男女僱員比例約為52:48；有簽訂書面僱傭合約的僱員比例逾87%。不過，最搶人眼球的一組數據，就是只有10.6%的僱員享有彈性上班安排。

所謂彈性上班安排，就是以協商或立法方式，讓僱員在工作時間、空間及形式享有一定自由度，既可兼顧家庭和私人生活，亦可更專注工作，有更好的表現。具體而言，就是包括彈性上班時間、在家工作等措施。不少學術研究認為，彈性上班安排有助改善僱員的身心健康，以及對企業有更大的歸屬感，減少離職及請病假的可能。

隨着全球各地的打工仔女對於工作與生活平衡的需求日益增加，加上不少發達國家和地區推出優惠措施搶人才，彈性上班安排日趨普遍。根據歐盟資料，2022年已有多達36%的僱員享受有關安排，部分歐洲國家例如芬蘭、丹麥、西班牙等的數字就更高。筆者相信，在後疫情時代，打工仔女開始習慣在家工作，加上西方社會愈來愈重視「離線權」等勞工權益議題，彈性上班安排的福利只會有增無減。

新加坡亦在去年12月推出令打工仔女拍手叫好的新安排，就是容許僱員與企業協商，安排4天工作制及在家工作。如果僱主拒絕員工的申請，則需以書面形式提出理由。雖然目前政策只是以指引而非立法方式推行，故當地大部分僱員仍未能享受這些工作安排，不過既然新加坡政府向前踏出重要一步，開啟彈性工作安排的大門，相信未來實行的機構會愈來愈多。

筆者去年在立法會就「推動彈性工作制度普及化」的動議提出修正案，期望建立勞資協商機制，就彈性工作訂立規範及工時規管等問題建立共識，長遠推動共建共榮共享共贏的新型勞動關係。而特區政府卻一直以約章形式處理，例如推動「好僱主約章」及舉辦相關嘉許計劃，在商界推動有關風氣。惟結果擺在眼前，就是欠缺政府的介入，以立法或建立平台的方式讓勞資雙方可以平等地磋商，最終自願地推行彈性工作安排的企業寥寥可數。

現時香港面對社會老齡化問題，勞動人口減少，政府必須積極鼓勵更多市民重投勞動市場，如何推動婦女成為勞動市場的新興力量，是至關重要的課題。因此，愈是着力於推出彈性工作安排，愈是有利提升婦女求職的意欲。當然，除了在職場上為婦女營造適合的環境，社區資源同樣重要，包括更好利用學校或非政府團體等提供課後託管服務，讓婦女可更安心地平衡工作與照顧家庭的需要。

近年香港大力推動搶人才計劃，然而，即使香港是一個適合各國人才大展拳腳的好地方，卻缺乏具吸引力的僱員保障措施。希望政府急起直追，參考海外例子，早日提供彈性工作安排，讓香港可吸引更多優秀人才，為本地經濟發展作出貢獻。