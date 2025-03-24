世界視線：歐盟議法核保護　德國難發展核武

德國預期新總理默茨已向盟友表達對美國特朗普政府，會否像過去為北約提供核保護傘有疑慮，引發歐盟新一輪探討歐洲如何防禦核戰爭的問題。其中焦點分別是部署法國M51（特別是M51.3新型號）導彈，以及可攜帶核彈頭導彈的「疾風」（Rafale）戰機，當然還有英國核潛艇搭載美製可載核彈頭的三叉戟導彈，雖然其發射可能受美方限制。

法國總統馬克龍支持歐盟要嚴肅考慮建立強大的歐洲核阻嚇力量，因要面對強大的擁核國家俄羅斯。如今估計俄羅斯擁有約6,000個核彈頭，相對法國只有約300個，英國約250個；而目前美國在比利時、荷蘭、德國、意大利和土耳其5國境內部署核武作「對峙」。

現時歐盟最實際的考慮是如何分攤財政，讓法國透過增加疾風戰機數目，以擴大空中投放核武力量。德國據悉有20枚載核彈頭導彈於比謝爾空軍基地，但遭民眾組織反對當地部署核武，但默茨如今認為特朗普政府更不可靠。

不過，對於法國擴展核保護傘以防衞歐盟國家，本身在法國已極具爭議，當地無論左翼還是右翼民粹主義黨派都強烈質疑，若法國挺身承擔對歐盟國家的核武防衞，不僅容易被仇俄的國家有恃無恐地利用，以挑釁俄羅斯，增加被俄打擊的風險，也使法俄關係更難修復。再者，馬克龍政府已處弱勢，若他承諾擴張核保護傘，不僅政治方案難在國會通過，也可能引發民眾示威反對，加速他倒台。

德國反俄政客當然要求自主研發核武，但在經濟不景下，民眾一定反對，德國更要背棄《核不擴散條約》而負上罵名。另外不僅英、美政府，連一向恐德反俄的波蘭都一定反對，德國國際地位將更形孤立。

還有一個考量是，拜登政府去年7月計劃2026年起在德國部署「標準6型」及「戰斧」巡航導彈，方便攜帶核彈頭。不過，麻省理工學院教授、專研「技術及國家安全政策」的帕斯托就大力批評，指無法理解為何歐洲，特別是德國變得如此政治幼稚，他認為特朗普和普京的議和其實可真正為歐洲帶來和平，以及消除歐俄的核威脅。他在公開訪談中表示，1983年北約進行名為「優秀射手演習」（Able Archer 83）演習，當中已總結，若歐洲發生北約與華約組織核戰，5天內德國和波蘭會全面被輻射摧毀，無人可存活。今天核武更先進，後果更不堪設想。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻