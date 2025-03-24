最近的國際新聞極之熱鬧，絕大部分都與美國有關，包括由美方主導的俄烏停火談判、美國甩開歐洲和北約與俄羅斯修好、歐洲因應美國退場而重新武裝、美軍空襲也門叛軍、以巴重燃戰火、伊朗核問題、台灣倚美謀獨、巴拿馬運河與格陵蘭爭議，還有美國向幾乎全球的貿易夥伴發動關稅戰，內容日日新鮮，令一眾國際觀察家目不暇給。

身處東北亞的北韓近日也動作頻仍，包括一改過往的刻板形象，先後發放多段拍攝手法新穎的微電影，對外宣傳該國的軍事及文化成就，以及聲稱成功試了新型的防空導彈武器系統，並由領導人金正恩親自到場指揮。

然而，由於美國「狂人總統」特朗普比起「火箭人」金正恩更為狂野，北韓的連番舉動並未有引起國際社會，尤其是美國政界和輿論的應有關注。加上其死敵南韓正忙於內部政治鬥爭，日本則忙於討好美國和應對國內的種種天災人禍，均無暇回應北韓的政治和軍事挑釁，導致金正恩感到不受尊重和重視，而這正是他所最渴求的。

在俄羅斯最兵窮彈絕的時候，其聲稱最緊密的盟友中國，因擔心受到美西方更嚴厲的制裁而未有積極施援。只有一窮二白的北韓願意向普京雪中送炭，不理國際譴責向俄軍送上武器彈藥和大量年輕士兵，後者有不少最終戰死沙場或遭烏軍俘虜。當美俄開始就俄烏停火展開談判，雙方密謀瓜分烏克蘭的領土和礦產利益，北韓卻很可能甚麼都得不到，金正恩肯定心有不甘。

故此，俄羅斯總統普京日前便指派其親信紹伊古訪平壤安撫對方，包括匯報俄烏戰事的最新情況。金正恩在會面後重申朝方將繼續支持俄方的主權和安全利益，但故事相信不會就此完結。