今屆政府致力推動醫療改革，透過資源重整，扭轉公私營嚴重失衡的痛點。政府即將公布公營醫療收費調整方案，亦宣布會研究就私營醫療收費透明度立法。讓公營醫療保持安全網角色的同時，研究如何充分發揮私營醫療體系作用，分擔公營醫療壓力，為負擔能力較高的市民提供更多選擇。

本港公營醫療體系承擔全港近九成的醫療服務，相對於私家醫院收費高昂且欠缺透明度，公營醫療服務收費低廉，高達98%費用獲政府資助，很多市民甚至包括不少已購買保險的市民，亦會選擇到公立醫院求醫。隨着公營醫療收費調整，我相信亦會影響私營市場，有必要同時提高私營醫療機構收費透明度，避免私營市場藉機加價，才能令部分市民選擇回流私營醫療體系。

當局計劃今年內就立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界，並於年內公布諮詢建議，我表示支持。近日消委會發表報告，就私營醫療界別提升收費透明度提出5點建議，值得當局在立法時審視參考。根據消委會調查，涉及私營醫療機構過半投訴都是收費爭議，例如同一手術，不同醫院收費可有極大差異；同一醫院，最初報價亦與最終收費差距過大，即使推出「套餐收費」，亦未有列明額外費用等。收費欠缺確定性及透明度會影響市民對私營醫療服務的信心，增加醫患矛盾，對私院亦非好事。特區政府實有必要立法規管，更好保障病人及消費者的權益。

我贊同提高私營醫療收費透明度的其中一個重點方向，就是推行定價收費機制，即推廣使用醫療套餐模式。政府自2016年起推行「提高私家醫院收費透明度的先導計劃」，私院自願公布收費表、常見治療/程序費用預算及實際帳單收費。當局除了要檢討自願參與的效用外，同時亦要審視現時提供服務費用預算及收費項目種類是否足夠完善，以及是否需要設立標準指引，統一醫療套餐收費「包」與「不包」的項目，方便市民比較。否則，即使收費預算具有透明度，最終實際帳單仍有機會是海鮮價，未能釋除市民疑慮。

我認為香港可參考新加坡採用「編碼」技術設立資料庫，並為治療項目訂立基準，匯聚不同機構醫療服務收費資料，市民可透過網上搜尋工具輸入指定手術的「編碼」，查看過往醫院收費金額，直接比較。事實上，本港保險業界一直以「編碼」技術，就不同治療項目收集私營醫療機構的收費，以提供「合理及慣常」的收費評估。我希望當局未來在立法提升私營醫療收費透明度時，緊密與保險業界合作，透過保險業界龐大的資料庫及經驗，相信有助建立本港私營醫療收費基準，令患者知悉可能期望支付的合理費用範圍，並可作為私營醫療機構設定費用的參考，長遠減低醫療通脹，推動醫療保險市場，尤其自願醫保的發展，分擔公營醫療系統壓力。