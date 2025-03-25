不管我們怎樣看美國，即使信服它的普世價值：人權、民主、自由、平等，或美國信奉的宗教主張，基督教的博愛、仁慈與救贖，但面對巴勒斯坦人民蒙受以色列的種族清洗，怎可以還擁護美國，不去譴責和鞭撻它呢？

巴勒斯坦人民在加薩被以軍殺害的至少5萬人，傷者無數，若加上家破人亡帶來的創傷，加薩與西岸佔領區五、六百萬人口，便有超過十分之一人口受害。從來任何一場大規模戰爭，都不會有這麼高比例人口受死傷打擊，死傷是當下，創傷卻是幾十年。以色列本身感受過第二次世界大戰納粹種族清洗的傷害，為甚麼要將之重施於巴勒斯坦人身上呢？巴勒斯坦人與猶太人更且是同宗同源，美國憑甚麼道理要支持以色列迫害、驅逐巴勒斯坦人呢？

美國信奉基督教。後者來自拿撒勒人耶穌在猶太社群裏進行宗教革命，把原本排斥異己的部落宗教轉變為普世宗教，信者得救，不是只有猶太人得救。由此衍生出天主教、東正教、基督教、聖公會等眾多分支，大多是在羅馬帝國的多神宗教體系裏壯大起來。耶穌的普世宗教從開始便與狹隘的猶太教相牴觸，耶穌之死是猶太教所殺害。

初期的信徒也備受猶太教聯同羅馬政府迫害。耶穌雖仁愛為懷，他的革命性普世宗教不應與猶太教同流合污。但從中世紀，被羅馬稱為蠻族的哥特人信奉基督教後，便以此為其國教，成為天主教教廷的主力。黑暗時期推行宗教迫害，濫殺無辜，目的只為奪取財富和壓制農民，成全本身的權力。十字軍東征更是哥特人為主的西歐封建貴族，討伐耶路撒冷的伊斯蘭教徒，為的是當地財富和絲綢之路貿易。他們也與猶太人合作，不理兩教的差別，為的也是共享財富。

或許這段歷史可說明，美國的基督教文明與猶太教合作的基礎是利益。但德國納粹清洗猶太人，美國收納猶太人，後者出現猶太教不為基督教所用，而是反過來，基督教為猶太教所用。1948年以色列建國以來，應是美國逐步為猶太教、以色列所騎劫或馴服的過程。這個過程裏以色列壯大，擴展領土。巴勒斯坦人民卻被猶太人的種族主義囚禁虐待幾十年。

今次的反抗，以色列沒有反思過錯，而是變本加厲地迫害殺戮巴勒斯坦人。美國甘為虎作倀，把所有的道德價值都葬送於猶太極右派之手，一概毀滅？