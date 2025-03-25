昨日談到，美國最近外交動作頻仍，搶去了國際輿論大部分鎂光燈，令渴求重視的北韓領導人金正恩大感無癮。美俄就俄烏停火展開談判，曾向俄軍供應彈藥武器與士兵的北韓零參與、零利益，更令金氏心有不甘，俄方須急派特使訪平壤進行安撫。但平心而論，就俄烏問題，美國也將盟友歐洲、加拿大，以至事件主角之一的烏克蘭亦甩開了，俄羅斯不把北韓帶到談判桌也不算過分。

金正恩並不喜歡外訪，事實上，願意接待金氏到訪或前往北韓訪問的外國領導人也不多，因此各國只能不時派出特使訪北韓，再轉送本國領導人的親筆信，以示對金氏的尊重或安撫。早前中國、俄羅斯都有這樣做，相信不久便會輪到美國。

美國與北韓的矛盾與分歧，有一部分是歷史問題，早已成為過去；有一部分是意識形態與意氣之爭，對於重經濟輕政治，見利即可忘義的美國總統特朗普並不成問題；更多是涉及美國在區內的盟友如南韓、日本的安全考慮，而非美國自身，對於美國利益優先，盟友可企埋一邊，並且一早已有意裁減美軍開支的特氏，這些也不構成很大關注。至於北韓無核化，特氏早前以「擁核大國」來形容對方，似乎他已接受了這個無法逆轉的事實，生意人不會談根本不可能做成的生意。因此兩國的核心利益衝突其實不多，求和的動機大於求戰。

特朗普在首個任期，曾與北韓修好並與金正恩合演大和解真人騷，令後者大感過癮。但這始終只是場戲，金氏卻以為美方真心想與北韓修好，提出大量對方難以滿足的要求，導致雙方再度鬧翻。只要金氏吸取經驗教訓，互相配合，適可而止，相信美朝關係將修好，讓特氏可集中精神搞經濟和對付中國。