娛圈單打：為衝票房乜都制　紆尊降貴呀前世

今時今日世界艱難，打工仔為咗兩餐乜都肯制，就算貴為影帝，一樣要紆尊降貴。呢，好似影帝張家輝，其自導自演新作《贖夢》上映，為咗宣傳電影，不惜化身戲中角色「蔡辛強」周圍走，既喺Threads開帳戶跟網民互動，又親到廟街擺檔。為咗衝票房，真係乜都肯制呀前世！

家輝真係好勤力，淨係喺網上嘅互動，已令網民樂不可支，大讚佢「識得玩」，為電影大大加分。大家都知，佢不嬲係好戲之人，未登影帝大位時，不時拍搞笑片，當中「化骨龍」一角為人津津樂道至今。只係躍升影帝後珍惜羽毛，已鮮有再演喜劇，以致大家見佢以「蔡辛強」親民登場，明知呢套係驚悚片而非搞笑片，依然大感驚喜。

再睇吓，以前明星為電影做宣傳，無非都係出席吓首映禮、做吓訪問咁大把，近年興起謝票場，多咗明星親臨戲院謝票，但亦有明星仔囂張表明「謝票並唔係義務」。邊有人諗到，如今竟然連影帝都要玩角色扮演去做宣傳吖。

冇計啦，家陣惡搵食，香港電影業陷入寒冬，唔積極啲真係唔掂。「田雞」田啟文直言，今年上半年嘅開戲數目，十隻手指數得晒，認為唔止係寒冬，直情係冰河期。古天樂稍後更會與港府官員會面，冀政府多多支持電影業。

講真，電影業不振並不限於香港，荷里活亦係差不多咋。例如迪士尼大製作《白雪公主》，被人彈到一戙都冇，票房仆直，創下迪士尼真人版電影票房新低，蝕到趴街。究竟今時今日觀眾鍾意睇啲乜呢？相信全世界電影人都要好好思考。點都好，在此預祝家輝新片票房大賣！