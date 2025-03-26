俄烏戰爭應早已結束，但英美歐盟的好戰政客是不管代價，用他們國家的公帑來養活戰爭帶來的種種戰爭財，從軍備武裝的生產、銷售，到後勤的支出、軍隊的工資等，在在都有既得利益集團在經營、操縱，因而獲利。其中當然有英美歐洲與烏克蘭互相勾結的貪污舞弊，此所以西方政府的公帑支出，能到達烏克蘭的不足一半，在烏克蘭還要過一層當地的貪斂。不管死傷多少軍人、百姓，破壞多少，烏克蘭國土和人口怎樣地被摧殘，這些西方與烏克蘭的資本眼中只有利潤與利益。

特朗普要停戰是為了省錢，讓他在別處使用，也為了打擊與他無關甚至有仇的既得利益資本。不管特朗普的動機是怎樣的並不高尚，但停戰減少破壞，減少人命損失，總是好事。

但正如俄羅斯所指斥，澤連斯基政權是新納粹主義者，他們眼中沒有人民，只有他們新納粹主義的極端主張，不怕死，也不怕犧牲別人，不少這些人實際心裏只追求個人的權勢與財富。不打仗，便不會有這麼龐大的西方資金集中到戰爭的一方，不會有他們暴發的機會。因此在烏克蘭，反對停戰的聲勢應在政權裏佔主流，他們不惜一切地把戰爭延長和擴大，也不惜與特朗普的停戰和談主張公開決裂。這個矛盾代表了現時烏戰的既得利益者，與特朗普希望扶植出來的新利益集團的鬥爭，不是甚麼領土、主權、公義之戰。

特朗普佔據了美國國家權力，澤連斯基等是沒法阻止停戰和談，但他們可以破壞和談，一是把戰火擴大，所以空襲深入俄羅斯境內，莫斯科也不會例外，除了能源軍事設施，還包括俄國內陸的設施。烏軍的空襲逐漸不遵守西方公開的限制，打擊面愈來愈大。

二是製造巨大災難，主要是烏軍要炸俄羅斯的核電廠，以及烏克蘭境內俄佔區的核電廠，更偷襲俄國在高加索的核戰術轟炸機基地，後者便是要挑起第三次世界大戰，一如特朗普責備澤連斯基所言。

儘管俄美在沙特阿拉伯的談判有所進展，烏軍的攻勢並沒有考慮和談，反如傳說中烏軍的末日計劃，同歸於盡，觸發世界大戰或世紀大災難。由於烏克蘭有英美歐好戰勢力的支持，為了打倒俄國，為了推翻特朗普，為了達成由他們控制的美國霸權，除非特朗普與普京能壓制澤連斯基等，否則烏戰正在趨凶避吉，形勢惡劣。