日本7月將有大地震的傳聞近日甚囂塵上，最初是由當地的預言漫畫《我所看見的未來》傳出，然後是日本政府地震調查委員會的評估，指2025年最新推算，南海海槽發生黎克特制8到9級地震的概率，由74%至81%上升至75%至82%，增加了人們的恐慌。接着是本港玄學家也來湊熱鬧，煞有介事叫人暑假不要去日本旅遊。

傳到似層層，彷彿世界末日似的，但依然無阻港人「回鄉」的熱情。近日筆者也成為「回鄉」的一分子，到東京玩了幾日，不論是在旅遊景點、商業中心還是百貨公司，到處都聽到廣東話，證明香港人對日本的熱愛絕對不是蓋的。

再留意一下東京的市面活動，非常熱鬧，百貨公司人山人海，景點人頭湧湧。旅客來自世界各地，除了香港人、台灣人、內地客等，還有許多西方旅客，知名食肆均大排長龍，熱門寺廟人滿為患。若說日本經濟差，在東京是完全感受不到的，反而覺得消費市道熱火朝天，跟香港是天壤之別。

正因為旅客過多，應接不暇，過去以服務超卓見稱的日本旅遊業，似乎正逐漸褪色。跟許多香港人一樣，筆者去過日本很多次，以往當地的零售和飲食從業員，真的予人「客人是王」的感覺，也不理旅客是否聽得懂日文，總會「一輪嘴」跟客人作出介紹，笑容可掬。但現在已少了笑容，也不像以往那樣令人賓至如歸。更多的是「機械式」敷衍，反正客源太多，不愁生意。何況不少香港人也是「西客」，預約了餐廳最後卻「No Show」，亦消耗了人家的熱情。

現時日圓匯價稍見回升，但仍屬低位，香港人寧願在當地爆買，也不願留港消費。加上北上熱潮高漲，高中低檔的消費者皆往外流，香港零售業一蹶不振，豈是無因。