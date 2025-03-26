中國人有句老話：「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」在美國，總統特朗普最近卻在上演另一個版本，由於再貴不能貴聯邦，特朗普日前簽署一紙行政命令，這一次揮刀自宮的對象是教育部，將來美國政府不會有教育部，教育的事歸各州自理。

21世紀是拚科技、拚未來的時代，特朗普政府卻要殺教育部，美其名是將權力下放至各州，但50州各自搞教育，美國會否出現50套不同的教育政策和大同小異的教育問題？美國中產及大量高科技公司想不擔心都難了。

正因為擔心外間反應太大，特朗普陣營上周已在放風，宣傳裁撤教育部的措施並非不重視教育，而是想為美國的教育帶來改革。然而，白宮發言人日前開腔，指「美國的教育正面臨一場危機，我們的孩子正在落後」。然後是白宮首席副新聞秘書費爾茲評論美國的全國教育進步評估（National Assessment of Educational Progress）考試成績，指「分數揭示了一場國家危機──我們的孩子正在落後」。講來講去，白宮團隊都在極力批評美國的教育現狀，重複特朗普2月對美國教育的批評。

行政命令還沒正式簽署時，美媒已先揭特朗普的老底，指特氏已向現任教育部長麥克馬洪作出指示，教育部須採取所有必要措施，以促成關閉教育部，這個「清空教育部」的指令已在美國悄悄準備中。

說到這裏，必須重溫一下特朗普早在2月已批評過美國教育表現，他說全球40個國家及地區的教育排名中，美國排倒數第一，美國人均教育成本排名第一，表現卻令人失望；又特別提到中國的教育成本低，效果卻好。

美國教育部早於1979年成立，是經國會立法設立為內閣的一個重要機構，即使特朗普簽署了行政命令，也需國會展開裁撤的立法行動才能成事。不過，特朗普陣營深知，「清空教育部」的命令幾乎可以確定會遭到司法挑戰，要麼來自家長，要麼來自教育體系，也可能來自民主黨陣營，怎麼都好，特朗普需要向全美解釋這個逆經濟逆全球的決定。

本欄早前已提過，中美兩大國都是當今世上科技實力最強的兩大經濟體，但美國吸納的是全球人才，中國使用的人才卻是中國人為主的人才，美國現在已面對理科生嚴重不足、人口質素每況愈下問題，在聯邦負責教育的時代，美國每年豪花GDP的5.6%資源來推動教育，成果都遠遠不如很多國家及地區，特朗普憑甚麼認為由各州臨急臨忙接手教育會做得更好？

說穿了，白宮打這個算盤不過是因為教育太花錢，尤其是基礎教育是長遠投資，美國政府不想孭這個包袱，至於美國將來如何維持競爭力，特朗普可能只有一個答案：那是下屆、下下屆的事！