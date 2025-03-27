產評：華谷內需促增長　穩股穩樓成關鍵

內地相關部門近日印發《提振消費專項行動方案》，目的是要在需求側加大政策力度，着力促進居民增收減負，畢竟在外部需求備受全球貿易戰掣肘下，只有靠內循環來挺經濟增長。問題是要居民自願增加消費，首要口袋內要有錢，其次是要對未來收入前景具信心，確信這刻花了錢，明日可再賺回來，才敢去花費。要實現這些客觀條件，穩股穩樓可謂穩市場信心的關鍵，否則提振消費只能成為口號，難以實質撬動整個內需巨輪轉動。

比如汽車、智能手機，中國廠商確在世界上佔重要席位，但卻面對內地市場需求飽和的問題。畢竟這些電子消費品耐用，不會今日買、明天換，以財政政策補貼消費的刺激作用都只是短暫的。當廠商都鬥燒錢出車出機之際，若沒足夠的市場需求支持流轉，產能過剩下，殘酷的汰弱留強是必然結果。

有競爭力的中國廠商都在努力開拓海外市場，不願停留在內地市場「困獸鬥」。不過，在全球貿易戰下，關稅大棒尤其針對中國汽車業重擊，要開拓海外市場絕不容易。走出去既不容易，到頭來還得繼續深耕本地市場，政策主動多做幫扶一把，問題是居民持續加大消費的信心，從何而來？

所以說，內地穩股穩樓是首要任務。若樓市繼續一潭死水，引發債務問題及負財富效應，則消費信心從何說起？

至於股市，1月底以來由人工智能（AI）熱潮帶動的資本市場盛宴，總算是維持至今。事實上，AI與眾多行業結合，有助創造新產值，有利推動新投資，企業成功在資本市場融資，開展新項目，招聘新員工，對於帶動整體經濟可起良好成效。經濟好，居民自然願意花費，逐步形成良性的內循環，則當局催谷消費措施，才能起到實效。

是故，穩樓穩股是當前穩增長的重要基礎，催谷消費有利市場氣氛與商業景氣，各方相輔相成。還有一個重點，就是當局若能真正做到支持民營經濟，放開對民企的監管枷鎖，讓民企發揮盤活經濟的領頭羊作用，則有望事半功倍。有利提高社會資源配置效率、發展新質生產力的平台經濟，在這項穩內需大工程中，誠然可擔當重要角色，就看當局是否身體力行，落實支持民營經濟發展的各項政策。

不只中國，如今世界各地在美國關稅政策打壓下，都設法刺激內需，力挺經濟。不過，單打獨鬥的力量終歸受限，非美經濟體未來將尋求團結，透過相互合作擴大需求面，期望能帶來一加一大於二的協同效益。如是者，一場針對內需管理的歷練，就成為各國治理經濟、應對全球變局能力的一場「大考」。

中國憑着在創科方面的突破，未來數碼化與智能化產品與服務上，迎來更多海外合作，也成為資本市場保持活躍的可持續主題。展望未來，錯綜複雜的路並不易行，但中國總算是手上不缺應對工具，得步步為營，多方強化市場信心，好讓各項支持措施能發揮實效，期望能打破困局。