面對美國總統特朗普一而再、再而三地表示，要「拋棄歐洲、退出北約」，讓他們自己面對俄羅斯的威脅，歐洲諸公先是恐懼，繼而憤怒、心寒、哀求，這一切都沒用後，歐洲轉為要「自力更生、奮發圖強」，自建歐洲軍事力量，掌握「戰略自主權」，「保衞歐洲」。

英國、法國、德國都知道，要歐洲「再次強大」的關鍵是軍事強大，要軍事強大的關鍵是他們能夠重掌北約。英法德目前正率領歐盟中的志同道合者制訂計劃，加強軍費和財政承擔，尋求5至10年內分階段替代美國在北約的角色，預期今年6月北約峰會時向美國提出方案。

在此之前，美媒報道，特朗普正計劃放棄北約軍事領導地位，英法德預計5到10年歐洲可以「替代現時美國援歐的大部分軍事能力」，但不包括美國在歐洲部署的核威懾力量。然而眾所周知，沒有強大的核威懾力量，以英國、法國那點核力量，是根本扛不住俄羅斯的核威脅和軍事打擊的。而未來很清楚，俄羅斯的戰略雄心、復國大計，是逐步搞定烏克蘭之後，一定會把「熊爪」伸向波羅的海「三故國」這些北約成員國的。在實力懸殊下，莫斯科篤定北約不敢和俄羅斯打到底、打核武戰，屆時俄羅斯的「西擴」，歐洲將無法抵擋，到頭來還是要靠美國。

可是，美國若早已「抽身」，還會再管北約、再管歐洲嗎？還管得了嗎？因此，英法德現在搞的這個計劃根本於事無補，屆時面對北極熊南下西進，他們只能或眼睜睜看着，或裝裝樣子打一下，「接受命運安排」。

不過，這些都是後話，眼前激起歐洲要團結一致與俄羅斯鬥到底的導火索，是特朗普「出賣歐洲」，在俄烏戰爭談判問題上不讓歐洲當「食客」，而是上了菜單，於是英法德要大力支持烏克蘭把仗打下去，是為了拿到當食客的「入場券」！然而這事難度太大，俄羅斯總統普京和特朗普都不會讓他們拿到「入場券」。