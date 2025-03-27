中美科技戰加劇，加上全球供應鏈重組，部分跨國企業近年改而將工廠由中國搬到亞洲其他國家。印度莫迪政府2020年也雄心勃勃推出所謂的「生產掛鈎激勵計劃」，由政府提供現金津貼，鼓勵14個領域的製造業企業在印度國內擴大生產。惟數年過去，製造業佔印度經濟的比重不升反降，據悉當局將不再延期這個規模高達230億美元的製造業扶持計劃。

印度至今仍未公布停止該項目，但該國製造業發展受阻，卻是不爭的事實。新德里政府透過設立工業區、提供獎勵與優惠、扶植新創公司等措施，致力把印度發展為全球製造中心，過去幾年在藥品和手機生產行業確實略有成績，在國際上嶄露頭角，但鋼鐵、紡織和太陽能電池板製造等其他行業，卻依然未能挑戰中國的龍頭地位。

印度製造政策很大機會鎩羽而歸，除了因為中國憑藉在製造業領域的完善產業鏈，令印度製造業難以抗衡，另一個更重要的原因，是印度的營商環境很一般。比方說，印度人口已超越中國成為全球第一，且年齡中位數不到30歲，勞動力充沛。然而，製造業的勞動力需要接受一定的技能培訓，印度工人的教育水平普遍偏低，嚴重影響企業的生產效率。

我有朋友在印度孟買開工廠，據他反映，當地勞工法規既複雜又嚴格，外企在僱用員工及勞動條件等方面受到諸多限制，很容易引發勞資糾紛；加上工會勢力強大，頻繁發動罷工，亦嚇怕了不少外企。此外，印度採聯邦制，地方政府對營商各有不同法規，企業需面臨繁瑣的流程，大大降低了營運效率。歐美國家一向視印度為民主理念相近的安全夥伴，可惜跨國企業都很現實，既然在印度很難賺到錢，自然不會留下來。