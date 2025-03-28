產評：貿易戰亂中有序　區域化成新主流

正當全球屏息以待美國特朗普政府於4月2日公布的對等關稅內容之際，白宮卻於此前公布向全球進口美國的汽車無差別地徵收25%關稅，令全球貿易戰再度升級，甚至讓世界經濟陷入混亂的狀態。之不過，眼前世界大局其實是亂中有序，主軸是綜合競爭力不足的美國選擇放棄自由貿易，關門保霸權，從而令美國的對外貿易關係出現重大變化，而維繫盟友的利益關係亦面臨瓦解，並促使區域化取代全球化成世界經濟新秩序，如何盡量降低美國風險，深化區域協作，實現可持續發展，將成為投資新主題。

繼針對鋼鋁加徵關稅後，特朗普政府宣布對進口汽車徵收永久性25%關稅，且範圍適用於重要的汽車零組件，更聲言此舉可以為美國創造每年1,000億美元收益，美國人感「動聽」之際，得弄清此舉恐令美國進口車成本大增，消費者選擇不增反減，同時會惹來貿易夥伴的反制，不利美國車企、勞工就業與汽車消費，一來一回的「收益淨額」，好可能是負值。

基本上，整個「關稅」劇本，源於美國綜合競爭力褪色，且天量債務成燙手山芋，自由貿易下不再對美國有利，就索性將之推翻，「發窮惡」迫使世界繼續依美國利益而運行。如是者，單是汽車關稅一役，主力做美國汽車市場的日本、南韓和歐洲車廠勢成最大輸家，美國車廠的海外收益亦高危，皆因貿易反制隨時殺埋身，最終美國勞工是多了還是少了職位，美國消費者即使獲得白宮減稅，能否抵銷消費品普遍漲價所得的衝擊，得放長雙眼等着瞧。

未來一周重頭戲，乃美國於4月2日公布對等關稅的細節，屆時對於美國以至全球經濟衝擊有多大，將會逐漸明朗化。競爭力遜色的美國在全球化下未能獲得利益最大化，所以決心推倒重來，製造產銷的分布不再依競爭力來主導。如何處理產能問題，就成為各國須正視的問題。類似中國，雖然對美國出口汽車不多，但都在千方百計催谷本地汽車銷售，消化產能，除了對相關消費施以財政補貼，透過升級汽車智能化來延續產品換代動力和投資熱潮，以及拓展東盟等市場，就成為主要對策。

可日、韓、德國等美國盟友，對美國汽車市場有所依賴，如今都十分閉翳，出口業受衝擊，將拖低經濟景氣；若作出反制，或引來對美貿易戰再升級；而與美貿易關係緊張，亦勢必為美國的盟友關係帶來挑戰。應對之策，是徹底放下全球化的包袱，重新評估世界經濟需求分布，調整市場戰略，加強區域內具有共同利益的經濟體深化合作，為產能尋求新出路。

不過，歐美與亞洲的文化始終有別，在美國大行保護主義，但勞動資源卻未能配合之下，製造商不欲放棄美國市場，迫於無奈在美設廠，實行分散式製造的同時，得設法加強遠端控制、調控生產線，甚至全面數碼化，自動化以應對挑戰，而這也成為推動各地加快創科發展，並加強拓展非美經貿連繫。在這個背景之下，中國若能交出可行的治理經濟方案和重構產業鏈的綜合解決方案，有望成為區域化經貿發展的核心之一。