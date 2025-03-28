正論：太空油氾濫成災　青少年毒癮深種

港府於上月刊憲，將太空油主要成分依托咪酯，以及三種類似化學物列為危險藥物，亦即毒品，販賣可被判處終身監禁。然而，你有你禁，我有我食，青少年吸食太空油的情況不但沒有收斂，反而更趨失控。跨境口岸淪為輸入太空油的重災區，過去一個月，海關於陸路邊境口岸搗破多宗出入境人士管有太空油的案件，被捕人士均很年輕。少年智則國智，少年強則國強，少年毒癮深種，還有甚麼前途可言？

說時遲，那時快，海關於前日（26日）又在落馬洲支線管制站，偵破一宗涉及入境旅客管有依托咪酯的案件。海關人員為一名從深圳抵港的25歲男旅客進行清關時，在其身上及行李搜出9粒懷疑太空油煙彈及一支電子煙裝置，隨即將他拘捕，被捕男子報稱學生。該宗個案，已是本月第4宗陸路邊境旅客被發現藏有太空油的個案，其中於本月14日被捕的個案，過境人士更攜有5粒懷疑太空油煙彈、16粒懷疑「他達拉非」及一支電子煙裝置，可見毒品數量不少。深圳是否已成為太空油供應本港的其中一個來源地，令人關注。

事實上，太空油並未隨着政府將之列為毒品而絕迹，反而更頻繁出現在社區。早前網上驚現青少年懷疑吸食太空油後胡天胡帝的場面，包括天水圍天逸邨停車場平台，兩男一女半夜上演活春宮，涉嫌「作出有違公德行為」被捕，年齡介乎16至18歲，兩男住所更被搜出疑似太空油煙彈。此外，天水圍一名13歲少女在輕鐵車廂懷疑吸食太空油，期間神情呆滯，步履蹣跚跌跌撞撞落車，猶如喪屍。執法部門其後拘捕該少女，有人報稱於街頭向陌生男子以250元購入煙彈，是首次嘗試吸食太空油。

由此可見，太空油早就深入青少年社群，非常容易便能獲得。統計顯示，去年吸食太空油毒品的呈報個案中，七成半是21歲以下的年輕人。有團體去年7月至9月在天水圍訪問80名年輕人，當中一半是學生，他們吸食太空油的地點除了在家中，亦有在公眾場所；吸食原因，大都認為可以紓壓和釋放情緒，有七成人甚至覺得不會上癮。另有社工指出，早在兩三年前，已見青少年在公眾地方吸食電子煙後作出異常行為，當時社會仍未知悉太空油的危害，不少人以為只是吸煙而已。港府事隔多年始立法打擊，顯然遠遠落後於形勢，難怪區議員形容情況已經失控。

港府打擊新型毒品後知後覺，難以收到成效已可斷言。有區議員指出，執法人員的試紙只針對依托咪酯一種成分，惟現時的太空油已可把一些傳統毒品液態化後，經加熱變成另一種毒品，直指當局的試紙非常落後。再說，青少年在街頭輕易便能購買太空油，反映販賣情況猖獗，執法部門有沒有加強情報收集主動掃蕩，實在令人疑問。尤其近期有多宗太空油案件是從陸路邊境口岸截獲，當局繼續拖拖拉拉，被動應對，毒品北上南下，必然氾濫成災，荼毒中港。