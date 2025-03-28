房委會先後公布兩項有關出租公屋的措施。其一是根據既定機制及期內的住戶開支指數變動，將來年度的公屋入息和資產限額平均上調1.7%。其二是收緊公屋富戶政策，將超出入息限額2倍至4倍的富戶，由現時需要繳交相當於一般住戶1.5倍至2倍的租金，分別調高到2.5倍至4.5倍。過往住戶入息超額達5倍才須遷出，現在則改為如連續4年都超額4倍，須強制交還單位。

公屋是一項珍貴的公共資源和社會福利。現時興建一個全新公屋單位的平均造價接近100萬元，還未計算有關用地的實際地價（房委會獲政府以象徵式地價批地）、相關的土地平整及基礎設施工程開支，以及長遠的維修保養和管理支出，必須慎用和善用。釐定合適的入息及資產限額，以及要求超出限額者繳交較高租金甚至交還單位，目的都是將有限的公共資源，更公平地分配予真正有需要的市民。

不過，近年也有不少社會人士指出，相對嚴謹的入息、資產限額和富戶政策，也可能會造成「養懶人」及不利公屋住戶向上流動的反效果。部分基層家庭，包括年輕人，為免喪失輪候公屋資格或因入息超額而要繳交富戶租金，故意不求升職加薪，寧願打散工維生，即使有錢剩亦選擇做「月光族」不作儲蓄。有關情況不論對基層市民的個人發展、政府財政或整體經濟、民生都絕不理想。

對於今次上調入息及資產限額僅1.7%，不少人質疑增幅偏低，尤其考慮到同期的累積通脹和最新的法定最低工資升幅（5.25%）。一對夫婦從事以最低工資支薪的全職工作，隨時已超出限額，變相鼓勵基層不要努力勞動。但若果較大幅度地提高有關限額，又可能令合資格申請公屋的住戶大增，將平均輪候時間拖長及加大政府財政壓力，需要小心取得平衡。

政府及房委會亦意識到有關問題，因此在收緊入息限額和富戶政策的同時，推出了多項鼓勵公屋富戶自置物業，從而向上流動的措施，包括將下期居屋的綠白表比率由4:6調高至5:5；容許富戶在交還單位後保留綠表資格4年；容許已簽訂臨時買賣合約或購買樓花的公屋租戶，可在正式收樓前繼續租住原有單位等。

然而，始終有部分市民尤其是現時單身的年輕人，因未能支付首期或其他理由而暫時不想置業，但因薪金超額而不符合申請公屋資格，租住私樓則租金高昂難以儲蓄，不利他們向上流動和成家立室。

筆者多年前曾提議政府進一步豐富香港的住屋階梯，增設入息及資產限額高於一般公屋，而租金水平亦較高的新型資助出租房屋，供這類人士租住（可限定租用年期）。但鑑於現時的公營房屋供應仍未充裕，未來還要應付因取締劣質劏房而增加的安置需要，當局採取較審慎、嚴謹的做法，通過入息限額與富戶政策來控制需求，也屬無可厚非，整體值得支持。