世界變了，以往生意人常掛口邊，說「商業歸商業，政治歸政治。」此話固然不可盡信，但最少還有三分是真。如今則不然，國際上所有的重要買賣，似乎都跟政治扯上關係。美國總統特朗普上台初期，對中國貨品增加10%關稅，後來突然加碼，宣布再增10%，他不惜出爾反爾，自然是有深意存焉。日前侵侵終於揭開底牌，原來他朝思暮想，就是希望中國企業字節跳動旗下的影音平台TikTok，可以轉售予美資公司。是項交易，假如北京願意開綠燈，特朗普表明，可以削減對華關稅，甚至會以其他條件作交換。

交易就是博弈，TikTok賣與不賣，權操在北京手上，若然決定不賣，會有甚麼好處？站在中國人的立場，好處就是凸顯美帝主義的霸權思想，讓世人知道，老美所謂的重視商業自由，只是騙人的話術。考慮得更深入的話，TikTok一旦被迫關門，肯定會惹起大量美國人不滿，社會積聚怨氣，長遠而言，將動搖特朗普的管治權威。

相反，假如同意出售TikTok，對中國又有何好處？首先，可以讓中國企業賺得巨款，說不定能多達千億美元。其次，北京還能以這宗交易作籌碼，換取更大的利益。有關削減關稅的問題，其實大可不談，特朗普在貿易問題上胡亂拉弓，早晚會刺激起國內的通脹，到時候他自然要將關稅減下來。

北京更值得跟特朗普談的事情很多，其中首選的是台灣問題。侵侵對台島這個包袱，一向感到不耐煩，現在只是待價而沽。況且，寶島在他心目中，很可能估值不高，你出價只要不太離譜，說不定就能成交。特朗普既然能賤賣烏克蘭，台灣的定價又能高到哪裏去？至於具體該如何交易，北京大可以跟侵侵細談。