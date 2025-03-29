美國總統特朗普奉行孤立主義，迫使許多國家重新找尋盟友，以便日後相互抱團取暖。歐盟最近公布的一項民調就顯示，27個成員國公民對該組織的支持率達到歷史最高水平，反映世局動盪下各國皆希望強化集體的力量。

不過，這個調查結果並沒有太大的實質意義，畢竟歐盟在加強安全合作方面的角色有限。更何況歐盟由於成員國之間地理位置、文化及經濟發展水平不同，在一體化過程中一直面臨諸多挑戰。譬如在俄烏戰爭問題上，東歐國家如波蘭、波羅的海三國等由於地緣因素，將俄羅斯視為頭等威脅，強烈支持對俄制裁。德國、法國等西歐國家在能源領域，與俄羅斯有過密切合作，對制裁俄國的態度相對謹慎。匈牙利更拒絕配合歐盟的對俄能源制裁政策，繼續與莫斯科政府保持合作。

特朗普近來對歐洲極不友善，惟歐盟各國在看待與美國關係的態度仍然各有不同。法國、德國作為歐洲大國，積極推動歐盟防務自主，希望減少對美國依賴。其他東歐國家由於國力弱小，出於安全考慮，則傾向依賴美國在歐洲的軍事存在和北約的集體防禦機制，對歐盟防務自主的積極性不高。

歐盟既追求深化整合，又冀尊重各國的多樣性，因此出現一個悖論：各成員國在危機下往往會加強合作。惟一旦深入整合、逐漸顯現一體化弊端，大家又有意重返以國家利益優先的道路。

3年前俄烏戰爭爆發初期，外部壓力便促使歐盟成員國迅速團結起來，一致對抗俄羅斯。惟隨着時間過去，大家的分歧亦日益凸顯。隨着歐盟各國對遭受俄國攻擊的擔憂加劇，加上對美國繼續提供安全保障存有疑問，如今又希望加強合作。但從歷史來看，這只會是歐盟短暫的團結。