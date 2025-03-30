正論：醫療加價官有理　民生維艱有誰知

公營醫療服務收費改革日前已經公布，所有服務全部大幅加價，由於加幅超乎市民預期，激起極大爭議。連日來高官奔走解畫，強調急症室大幅加價並非不道德，目的是提高服務承諾達標率，減少濫用。誠然，急症室存在濫用情況急須解決，但現在不僅急症室加價，連普通科和專科門診一樣大加特加，顯然跟減少濫用無關，但此舉對小市民來說，卻是百上加斤。

醫管局高層甚至表示，正研究分流後棄診需支付分流費用，即是甚麼都要錢。當局預期公營醫療服務加價後，每年會有額外30億元收入，將全數投放在醫療服務云云。條數究竟怎麼計，小市民不清楚，反正官字兩個口，說甚麼也言之成理。惟無可否認的是，公營醫療一直是市民最後的救命稻草，皆因本港私營醫療收費實在過於高昂，基層固然負擔不起，中產也隨時因病變貧，若不使用公營醫療服務，只能眼白白等死。

再說，不少人之所以使用急症室，是因為每日的政府門診名額非常有限，夜診只到晚上10時為止，一額難求，許多人都預約不到。要是無法支付私家醫院昂貴的診金，只能前往急症室求醫。如今急症室收費由180元大幅加價至400元，卻依然跟私營醫療收費有一定距離，恐怕政府冀藉加價減少濫用，只能起一時之效，長遠還是會逼爆。何況政府門診收費也是以倍數增加，但加價後的收費仍是平過私家醫生，對於需長期覆診的病人來說，除了增加他們的經濟負擔，根本無法起到減少使用和分流到私醫之效。

由此可見，講甚麼也是假的，港府財赤高企，庫房乾塘，不願再承擔太多公營醫療開支才是真的。去年有社區組織和病人關注團體進行民意調查，近六成人反對公營醫療服務加價，逾半人表示以其經濟能力，只能承受一成的加幅。民意彰彰明甚，港府卻逆民意而行，在現時經濟不景氣之際大幅加價，無異於「趁你病攞你命」。

另外，調查亦顯示近四成人對醫療費用減免制度不滿，主要原因在於申請程序繁瑣、全家成員須接受經濟審查太麻煩、醫療費用豁免制度宣傳不足等。今次的改革，雖然有所謂的每年付費一萬元為上限的封頂機制，但醫管局表明要病人自行申請，防止濫用。其實現已是科技先進的電腦化時代，為何不能在病人付費滿一萬元後自動封頂，而非要病人另行申請不可，實在令人費解。

當局幾乎將所有使用公營醫療服務市民都視之為濫用，心態實在涼薄。沒有人希望生病，尤其本港治病費用高昂，當病人徬徨無助之際，使用廉價的政府醫療服務，已成唯一求生之途。如今一切向錢看，會否造成貧窮病人有病不敢醫而延誤診治，可思過半矣。至於私營醫療收費會否一加俱加，大家心知肚明。全港除了高官堅稱不會帶動加風之外，根本沒有多少人會信私營醫療不加價。總而言之，今時今日的香港，生亦難，死亦難，有病無錢最艱難！