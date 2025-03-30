特朗普簽署行政命令，4月2日起對所有進口汽車徵收額外25%關稅，並定為永久措施。此外，還會對木材、半導體進一步加徵關稅。他此舉並不針對中國，是重建美國在二戰前的高關稅堡壘，以此恢復美國的經濟與競爭力。

由於去工業化，即使美國坐擁全球最大的消費市場，變成進口商逐鹿之所。轉移國外生產的美國貨，已不是美國本土經濟的組成。收入與利潤轉移至美國以外，留下生產的美國工業缺少再投資，難以有再發展，只是坐以待斃，利潤下跌更促成進一步的產業外移。全球最大的消費市場，因就業與投資下跌，逐步失去動力。經濟靠消費──生產──投資──收入的良性循環推動，缺一環節便產生危機，整體經濟衰落，金融資本這個循環中破壞大於建設。

特朗普用過往的高關稅堡壘方法，便是想把良性循環全部留在美國，再加上美國的出口，便是過往二百年美國的經濟發展模式。特朗普是企圖用國家政治權力重組美國的經濟結構，扭轉貿易模式，他要改變的不單止是外國企業，抑制它們對美進口，更是要壓制美國的進口和消費企業，阻止它們現時盈利的方法。加關稅正是使內外企業進出口都由政府干預而改變，扭轉美國近百年的經濟發展，整體重建，應是世紀的大工程。特朗普的野心極大，成功的話，全球經濟與政治盡入美國之手，中國、印度乃至歐洲、日本，不可能對美國有任何有力的挑戰。美國再偉大是假的，因為美國以往沒有這麼偉大，特朗普的計謀，是在還沒有一個國家足以挑戰美國的軍事、政治與金融力量時，建立美國的全球帝國、全球霸權。

國際上不少國家還是單從貿易着眼，也幻想美國此舉會在貿易上失利，國內外反對下，堅持不下去。少有人認識特朗普的鴻圖偉略，認識到他進行的革命，打擊更是美國國內的建制。他會不惜一切，利用國家權力強制推行，他已不是地產商人，而是與馬斯克合謀改變世界的拿破崙或拿破崙三世，目標是作為君臨天下的政治家，以美國出發，希望主宰全球。

從這個角度來看特朗普的貿易關稅政策，便不應忽視他將以美國全力來強制實現他的關稅戰。這將是特朗普計劃的第一步，許勝不許敗。因而，這不是貿易戰，也不局限於經濟，而是全方位的全域鬥爭，不排除冷戰或熱戰。