時下和未來的烏克蘭，都已經沒有活路，或亡於俄羅斯「特別軍事行動」的戰果及實現俄羅斯的復國大計，或亡於俄羅斯與美國對烏克蘭的瓜分。

日前，俄羅斯總統普京再次宣稱，烏克蘭現政權沒有合法性，必須選出新政府後，俄羅斯才會與其談判簽署有效和約。這是普京公開否定烏克蘭總統澤連斯基的「存在價值」，認為他已不能代表國家，顯示俄國總統的喜怒高於烏克蘭的憲制和憲法。

今年2月，烏克蘭國會根據憲法通過議案，在戰時狀態下推遲總統選舉，澤連斯基可繼續行使總統權力。然而，在普京眼裏，烏克蘭的憲制、憲法、政府、總統算個屁，他不承認就當他們不存在，「存在」了也不合法，沒資格談和約。照此邏輯和在普京眼裏，再選出來的烏克蘭總統和政府，只要普京不滿意，仍能當其不合法、不存在。莫斯科的底牌，是只有選出一個傀儡總統、政府才算數，這與烏克蘭亡國何異？

與此同時，美國也向烏克蘭提出要命要求，逼烏克蘭簽署新版「加辣」的礦產協議，涵蓋項目擴大至烏克蘭所有礦產資源，包括石油、天然氣及烏克蘭全境的主要能源資產，並覆蓋烏克蘭政府項目、國營機構批准的企業項目，以及與自然資源開發相關的公路、鐵路、管道、港口和加工廠等基礎設施。

為了掠奪和掌控到盡，美國還要求，一是相關項目產生的資金，必須直接兌換成外匯，匯往外國；二是如果出現延誤或糾紛，烏克蘭必須承擔賠償責任；三是美國將比烏克蘭優先獲得基金的特許權使用費；四是美方保留對基礎設施項目的優先權利，以及對第三方出售資源的否決權；五是美國要求烏克蘭共同成立監事會以監督聯合投資基金，監事會由5人組成，美方任命3人，賦予美方對基金的完全否決權。

俄國將在選舉上、政治上令烏克蘭亡國；美國將在經濟上、資源管控上令烏克蘭亡國，俄美爭奪的是烏克蘭怎麼亡國。