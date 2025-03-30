全世界都渴求高端晶片，要製造高端晶片，必須使用最先進的光刻機。目前全球最先進的光刻機研發公司是荷蘭的艾司摩爾（ASML），但近日ASML行政總裁福克公開指出：歐洲必須自己決定要做甚麼，不應受制於人，如果歐洲官員不支持本土的領先公司，這些公司可能不想再留在歐洲了。

福克如此放話，是對歐洲各國政府最嚴厲的警告。近年美國要壓制中國科技的高速成長，單靠一己之力不足夠，便試圖威逼各盟國參與。歐盟政府傻不楞登，做了老美的跟屁蟲，不斷想方設法阻止歐洲公司，將高科技產品輸往中國，ASML就是其中一個最大的受害者。

任何一個清醒的人都會明白，禁止高科技輸華，不代表中國就不能掌握高科技，相反，只會刺激中國人自行創製、自行發展，最後會做出比別國成本更低，以至效能更好的產品。圍堵中國從來就像向天吐痰，最後受害的人是自己。可惜，近年的歐洲政客大多是既怯懦又愚昧，只會隨着美國的指揮棒起舞，因此使很多企業愈來愈忍無可忍，才會威脅說，要考慮搬離歐洲。

不過，這些高科技企業離開歐洲，又能搬到哪裏去？正如俄羅斯總統普京所說，世界上只有3個國家，真正擁有自己的主權，那就是美國、中國和俄羅斯。以ASML為例，該公司一旦撤出歐洲，舉目全球，也不易找到容身之所，即使遷往日本、南韓、澳洲，同樣是要受美國掣肘，說不定掣肘的力度更甚。

既是如此，ASML還是要留在歐洲，但該公司應聯同其他企業向政府施壓。偌大的歐陸不能再做西半球的病夫，各國只要聯合起來，絕對有能力向美國說不。