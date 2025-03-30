從兩岸人民關係條例到兩公約，民進黨雖然企圖引用各種法源解釋為何要驅逐陸配亞亞，卻不斷被學界與法界洗臉；為了扭轉劣勢，向來親綠的朱敬一寫了一篇奇文，表示驅逐亞亞不能局限在言論自由的範疇，而應該是為了防制她在D-day時產生的國安風險。

朱敬一自己也知道用亞亞主張「武統」的言論來驅逐她，很明顯的違反了言論自由的基本原則，民進黨根本就是自打臉！所以他試圖繞過言論自由，改以亞亞不斷散布這類訊息，很可能會在D-day（例如大選前一天）製造風險，所以有預防的必要。他甚至舉美國針對TikTok的判決為依據，表示既然美國法官可以因為TikTok可能搜集大數據為中國大陸所用，影響到美國國家安全，所以判定必須賣給美國人，不然就關門！那麼台灣也可以因為同樣的理由剝奪亞亞的權利。

但這種論點荒誕可笑到無以復加，真難想像這是一個國際知名學者講出來的話！別說美國對TikTok的判決，早已被視為美國從世界警察淪為全球強盜的鬧劇，亞亞和TikTok完全沒有任何可比性，她既不能收集數據，在台灣的受眾也少之又少（粉絲都在大陸抖音），根本沒有任何能耐影響台灣選舉。甚至她的部分言論，反倒容易激起台灣民眾的反感，對民進黨起到更大的加分作用。

最令人瞠目結舌的，是朱敬一居然認為只要懷疑對方未來可能犯罪，就可以先預防性驅離！電影《未來戰士續集》中，「天網」創造人即將被女主角殺害時，反問：「你要為我還沒做的事懲罰我？」讓女主角下不了手。但民進黨與他們的御用學者顯然連基本人性都沒有，明知對方並未犯罪，卻仍要讓她骨肉分離，這就是民進黨的真面目！