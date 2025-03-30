美國特朗普政府勒令國際開發署停止對外援助項目，一眾長期接受該署資助的反中亂港媒體斷了炊後，頓時方寸大亂。曾是香港區議員的英格蘭Wokingham鎮議員吳兆康，近日在議會成功推動通過一項反對中國興建大使館的議案，令士氣低迷的黃絲港人群體稍為提振了一下，不過這個作用只是暫時而已。

鎮議會在英國只是地方政府的一個基層組織，主要為居民提供參與地區事務的渠道，平日負責管理公共設施及舉行社區活動，但沒有制訂重大政策的權力。換言之，Wokingham議會通過阻撓中國興建大使館的決議，並沒有實質性的政治作用。更重要的是，英國工黨去年勝出大選後，就開始調整前保守黨政府的對華政策。特朗普近來棄烏投俄，更促使新一屆政府加快與中國改善關係。移英港人推動地方議會通過反華議案，亦改變不了工黨政府這個外交大方向。

在野的保守黨和民主黨議員，在這次動議投票中皆投了贊成票，更多是出於政黨博弈的考量。縱使他們上了台，也很大機會奉行務實外交路線，不會突然又和北京交惡。反而是居英港人主動捲入英國的政黨鬥爭，變相得罪了執政的工黨。英國政府近年撥款協助港人融入當地社會的金額，已經逐年遞減。港人團體早前發動兩次反對中國興建大使館的集會，這次再聯手反對黨搞小動作，隨時激怒工黨政府，進一步減少援助在英港人的金額。

楚漢爭霸，西楚霸王項羽屢戰屢勝，卻愈打地盤愈小。劉邦雖在正面戰場屢戰屢敗，但愈打地盤愈大，笑到最後。移英港人無視國際形勢變化，縱使間中在一些反華領域有進展，充其量只是項羽，贏一兩次戰術，最後仍會輸掉戰略，滿盤皆輸。