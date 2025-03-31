正論：莘莘學子壓力升　激勵面對多紓緩

中學文憑試（DSE）的主科筆試將於4月上旬開考，相信應屆文憑試考生已加緊努力備試。同學們為了升讀心儀大學，除了努力獲取佳績，還需知道各大院校的收生要求及計分方法。為了要獲得足夠的分數入讀心儀大專院校和學科，考生試前肯定有一定壓力。有機構昨日發布「文憑試考生壓力問卷調查」，發現受訪考生認為文憑試帶來壓力的平均分有6.90（10分為最高），較去年微升0.13分。

考生壓力升，機構相信與今年考生人數增加、大學聯招報名人數亦有所上升有部分關係，呼籲考生要多留意自己有否出現壓力徵兆，維持良好生活習慣，制訂時間表，以及了解不同出路的資訊等，以減輕不安。該機構於今年3月透過網上問卷訪問了956名應屆考生。調查發現，考生壓力指數持續高企，超過八成受訪考生在備試期間感到身心疲累，超過七成學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生容易情緒波動。調查亦發現，考生壓力主要源於往後出路、溫習和準備時間不足、自我期望過高三大因素。其中，英國語文科持續成為考生感到壓力最大的主科。

調查亦顯示，逾八成考生「從不或甚少」尋求輔導機構協助，近八成不願與老師傾訴，近七成少與親友交流以緩解壓力，轉而依賴聽音樂、瀏覽社交媒體或玩電子遊戲等獨自紓壓方式。該機構提醒，長期缺乏人際支援恐加劇情緒困擾，建議考生善用專業資源，如一些專為學生而設的專線或網上輔導服務。學生因考試壓力而產生的負面情緒，當然不容忽視，有研究學生自殺的學者曾分析學生自殺的個案，提及功課壓力、學業進度不理想的比例佔三至四成，認為學習壓力已成為學生自殺的重要原因之一。亦有人以「泵氣球」作比喻，認為青少年的壓力「爆煲」前，身邊人應該提供安全的環境讓他們宣洩情緒。換言之，作為家長、老師或其身邊的長輩，應多關心青少年的身心健康，留意其情緒有否鬱結，若發現問題，要盡快找出原因並作出紓緩。

團體建議，家長應避免過分將個人期望強加於子女。「虎爸虎媽」也許有成功的例子，然而，孔子教導學生亦要因材施教，每個人的天賦有異，用「壓迫」的方式施教，更多時候會適得其反！此外，家長需剔除「一試定生死」的想法，機構建議家長透過觀察子女情緒、營造寧靜溫習環境、提供實際協助等方式表達支持，同時在溝通時減少批判性話語，尊重子女的升學選擇。機構指出，文憑試僅為人生階段之一，現行教育制度已提供多種銜接途徑，呼籲社會各界加強推廣多元出路資訊，協助學生與家長以更開放態度規劃未來，減輕學生不必要的心理負擔。

誠然，文憑試只是人生面對的一個階段，同學們只要盡其所能，用心學習，能升上自己心儀的院校和學科，固然可喜！未能升學的，可以考慮重讀或進入社會，畢竟條條大路通羅馬。邱吉爾說過，成功不是最終的，失敗也不是致命的，重要的是繼續下去的勇氣！人生難免遇到困難，面對文憑試，有壓力，結果如何都要有繼續下去的勇氣。因為只有繼續下去，才會有無限的可能！