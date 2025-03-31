近日立法會掀起了一場茶杯裏的風波，有議員提出議案要求「檢視中小學以小班模式教學的成效」。只要識得中文，都理應看得懂議案旨在質疑、批判小班模式教學，但偏偏本身為小學校長的教育界議員聲稱看不通透，提出修正案將原議案的立場和內容正反顛倒，變成大讚現時在小學推行的小班教學政策，並進一步要求當局研究在中學也推行小班教學的可行性。

提出原議案的議員不滿修正案「騎劫」其建議，「發爛渣」臨場放棄動議，令所有議員都喪失了辯論有關議題的機會。期間還同場加映有議員質疑立法會主席的處事手法，在鏡頭下公開怒掟《議事規則》洩憤，並在翌日上電台接受訪問再鬧多一次，迫使主席要在事後發電郵「補鑊」，澄清其裁決及相關規條。

現屆立法會增至有90位議員（實際現時只有89人，不少市民仍認為是過多），但是任期和會議數目並沒有相應增加，在僧多粥少的情況下，4年任期之內，每一位議員只有機會提出2至3條議案。雖說這些議員議案大多純屬吹水，旨在討好選民、擦中央鞋，以至刷存在感，而即使議案獲得通過，政府也不一定會執行相關政策倡議，但若果辛辛苦苦排隊換來的議案，最終被人攔途截劫，或因而被迫撤回，還是損失頗為慘重，尤其是在臨近選舉的季節。

不過，從另一角度看，今次的「騎劫」議案與「不動議」風波，反而大大提高了兩位事件主角，還有那位「掟書議員」的知名度，並且某程度也喚起了市民對小班教學問題的關注，比起正正常常、平平無奇地辯論和通過有關吹水議案，宣傳效果更為顯著，可說是各取所需、皆大歡喜的結果。稍後再談談議員的互相騎劫歷史和小班教學問題。