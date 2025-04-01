世界視線：歐綠能高度發展　出現負價格危機

綠色能源一直被認為是要大力發展的一環，直至最近才出現一些發人深省的問題。生產綠色風電能源，不僅要依賴自然條件，如西班牙、中國西藏和新疆有充足陽光及日照時間長，北歐則風力較大，各自較適合發展太陽能和風力發電。

可即使如此，也還有輸送問題，就如上述西班牙及中國的地區極適合太陽能發電，但這些太陽能系統遠離大城市及工業區，要作有效輸送及儲存就是問題。另外是高生產力時段，與真正大量消耗能源的時段有落差，於是有些時段產量供應過大，又有些時段不足，這些正是如今困擾歐洲的問題。

歐洲隨着綠色能源高度發展，產能的控制成為問題，2002至2023年相關產能跳升3倍，達到能源總消耗的24.5%，並開始出現「負能源價格」（Negative Energy Price），即有些時段如假期，生產過剩但需求不足，能源價格下跌至零收益，甚至要額外投資處理過剩電能，這當然會打擊投資者的利潤及繼續投資的意願。

「歐洲太陽能」（SolarPower Europe）公司CEO就指出，2023年全歐不同地區出現負能源價格達6,000至6,500小時，受打擊最嚴重是丹麥的風電生產商。再者，20年來政府對光電能源生產商每千瓦的補貼，由0.5歐元降至0.05歐元，一旦再出現負能源價格時段，它們就無法承受，尤其2022年綠能企業提供近39萬人就業機會；而歐盟約14至21%的企業，屬全部或部分是綠能產業。

其實，要解決的方法很多，例如加大不同國家的輸電網聯繫，將產量從過多的地區外輸，不過對西班牙與法國這類相隔山區的地方就沒有效益。另一個方法是儲電，但儲存的投資成本不低，儲存需要大量空間，目前的應用方式及運輸仍然不理想，以及需要統籌劃一。以目前的技術儲存，流失量應很大。

也有另一個計劃，是將生產過剩的綠電來電解水，再產生純氫氣及純氧氣以供出售，純氫氣的安全儲存應用期可以很長，但電解過程能源消耗量大，目前技術容許得到的氫能量是原來電能的20%而已，一切有待改進配套。但問題歸根究柢是歐洲已高度發展，人口更在減少，能源需求增加有限，綠能產能上升過急，肯定出現飽和問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻