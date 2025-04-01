俄羅斯對現時與烏克蘭的停火談判已失去興趣，烏克蘭不會即時投降，美國總統特朗普也無法迫使烏克蘭總統澤連斯基投降，後者還在四處活動，積極尋求歐盟援助，支撐對俄的戰爭，不惜公開批評特朗普與普京。英法有心，也願出擊俄羅斯，可是有心無力。法國召開的國際會議也得不到與會者的一致支持，會議沒法達成聯合公報。

戰場上，英法等要加強對烏國的經援軍援，但軍援的實效不是一年半載可體現出來。而俄羅斯正加強攻擊壓力，務求要盡快把烏軍壓縮在烏境的有限領土內，逐步消滅其主力部隊，促成其全線潰敗。在北約（歐盟為主）協助下，美軍的參與還未撤退，最近美國媒體揭露從戰爭開始，美軍便深度介入，撤退需時。但即使烏軍有所反擊，軍力不足應不可能扭轉敗勢。

普京決意將烏軍擊敗，便對停火和談沒有興趣，所提的各種和談條件肯定不為烏克蘭和歐盟所接受。美國仍然撤退的話，俄將乘勢全面攻烏，直至烏克蘭投降為止，戰場上的鬥爭將會更趨慘烈。烏軍絕望之下或許會受制，未敢執行末日計劃，但襲擊俄境內設施將會沒限制、無差別。俄羅斯的反擊亦會轉趨激烈，戰事正在惡化，也大有可能擴大。即使英法波蘭聯軍即時出動入烏，相信也沒有足夠時間協助烏軍守衞現有防線。英法波蘭可有甚麼辦法來抑制俄的進攻，美國會否坐視不理，還是依照特朗普的和談計劃進行呢？

歐盟備戰不是為了當前，而是為了烏戰敗後作準備。俄中朝三國現時溝通是為了當前、也為未來作出準備。中國或要求俄繼續談判，但普京不會放棄當前機會，以解決烏克蘭對俄國安全威脅的長期問題。形勢新的變化是俄主動求戰，北約與烏克蘭轉為守勢，但求保住烏克蘭政權，等待日後歐盟武裝起來及美國轉變棄歐戰略，再攻擊俄羅斯。

不確定因素是，特朗普會否突然改變對俄歐的戰略。不過他不可能出兵，也不可能在烏克蘭與俄對決。如此將會打破特朗普的全局規劃，烏克蘭談判的討論會不停，但戰爭卻會愈來愈慘烈。俄羅斯能否一舉擊敗烏軍呢？事實上，美軍若全面撤退，便會是特朗普背叛和陷害英法歐盟，以此結束烏戰，與俄羅斯進一步談判，分割烏克蘭和歐盟。特朗普的戰略計謀實際會是怎樣？只能拭目以待。希望不會有新的驚奇，出人意表。