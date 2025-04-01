今日之烏克蘭在歐洲、北約支持下，還在對俄羅斯抗戰。烏克蘭總統澤連斯基一方面「認慫」，接受美國把他「甩」在一邊和俄羅斯進行「停火談判」，一方面不執行不停火，加大攻擊俄羅斯，莫斯科也正好利用此大打特打，俄烏雙方好像商量好了，讓美國總統特朗普難堪。

這個局面能維持多久呢？特朗普能忍受多久呢？會不會勃然大怒，讓「停火大計」胎死腹中呢？如此這般，俄烏戰爭就會繼續打下去，甚麼結果無人能知！從牌局來看，俄羅斯最不怕特朗普翻枱，打下去俄羅斯獲利的可能性高於失利，對澤連斯基而言是光腳的、不怕穿鞋的，反正已經是這副德性了，不如擺爛，轟轟烈烈去死，好過受盡羞辱還是死！歐洲則想賭一把，打下去未必比自己目前被俄美踢出局，收進菜單要差，說不定會從「菜單變食客」。

現在最難的是特朗普咋辦！老實講，特朗普從未吃過這樣的癟子，被俄羅斯總統普京、澤連斯基、歐洲一起玩弄他。以特朗普的狂傲自負，他會暴跳如雷，早就翻枱了，然而他又最不想建功立業半途而廢，因此他目前還在忍，然而忍下去只會更糟。

時不我待，形勢逼人，特朗普最終會：一是對普京大反擊，支持烏克蘭打到底，然而雷聲大、雨點小，逐漸撤退，保全面子；二是特朗普玩真的，不顧後果為支持烏克蘭對俄羅斯開戰，甚至出兵。第一選擇算明智，第二選擇就是瘋了，後果極為嚴重，怎麼估計都不會過分。作為商人出身的政客，特朗普有精算和理性的一面；作為有「偉大抱負、野心勃勃」的政治家，特朗普也應懂得大局為重，不可意氣用事，因小失大。

然而，這並不能「擔保」特氏在盛怒下不會喪失理性胡來，他又是美國歷史上罕見的、大權獨攬的總統，黨內黨外、國會司法、社會輿情對他已難制衡，他不瘋狂誰會瘋狂？