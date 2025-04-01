美國國防部長海格塞斯近日先後訪問菲律賓、日本和澳洲等所謂的盟友，一路煽風點火，無非都是衝着中國而來。期間有一個細節，當菲律賓總統小馬可斯提到「南海」時，海格塞斯立即強調應是「西菲律賓海」。這再次證明了一個事實，南海所有爭議都是美國挑起，「西菲律賓海」這個名詞也是老美發明的，若不是其興風作浪，菲律賓豈敢如此放肆。

為了替菲律賓壯膽，海格塞斯承諾部署更多先進武器，包括反艦導彈和高性能艦艇，同時加強雙方軍事合作訓練，以及加強菲律賓國防工業，還揚言必須做好戰鬥準備云云。作為一個域外國家，美國如此赤裸裸煽風點火，難道不怕引火燒身？今時不同往日，過去美國憑藉幾艘航母就可以橫行全球，到處耀武揚威，而今天已沒有這支歌了，美軍兩個航母戰鬥群尚且無法懾服小小的也門胡塞武裝，何況面對中國這個強大的對手。在中國周邊地區，美軍已沒有優勢可言，不敢單打獨鬥，只能靠拉攏盟友來壯大聲勢，問題是這些所謂的盟友奇形怪狀，濫竽充數，壓根兒靠不住。例如菲律賓這種國家，爛泥扶不上壁，如何跟中國對抗？如何圍堵中國？

早前中國3艘軍艦輕鬆穿越菲律賓群島，遠赴澳洲外海進行實彈演習，震懾意味十足。有人說，解放軍單是一艘055大型導彈驅逐艦，就足以收拾澳洲海軍，對付菲律賓更不必用牛刀，海警船就夠用了。這不是狂妄，而是事實，今天的中國確實有此實力和自信。菲律賓小馬可斯傻傻分不清楚，以為有美國撐腰就可以肆意挑釁，殊不知在老美眼中菲律賓不過是一枚棋子，而棋子就是用來出賣的。

當然，小馬可斯未必真的那麼傻，他大概也知道跟中國對抗無異以卵擊石，只是因為受制於美國而身不由己，不得不充當爛頭蟀。也許是本身有把柄被抓住，也許是擔心家族黑材料曝光，也許是想取回被凍結的巨額贓款，小馬可斯只能死心塌地為美國賣命，這等於賭上了自己家族乃至整個國家的命運，下場注定是可悲的。

歷史經驗告訴人們，沒有任何弱國在與強鄰對抗中能夠佔得便宜。更何況，菲律賓國內混亂不堪，幾大政治家族惡鬥加劇，社會動盪不安，經濟民生一塌糊塗，小馬可斯自顧不暇，妄想通過製造南海摩擦來轉移國內矛盾，只能加速政權崩潰，走上其父親的老路。