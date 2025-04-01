啟德體育園這陣子十分熱鬧，皆因國際七人欖球賽剛剛圓滿閉幕。當局沾沾自喜聲稱，3日賽事吸引逾10萬人入場，形容過去一周是「超級盛事周」；至於整個3月份有逾340萬旅客訪港，比去年同期增逾一成。總之，盛事經濟收到顯著成效云云。

盛事吸客固然是好事，但啟德體育園的運作仍有極大改進空間，卻是不爭的事實。本報報道，主場館外的「啟德美食海灣嘉年華」生意異常冷清，有檔主表示賽事首日只得「三位數」生意收入，更有檔主晨早開檔始發現無電，其中一間雪糕檔疑因停電導致雪糕變壞，血本無歸。

另外，網上亦流傳一張啟德體育園的包廂飲料餐牌，當中酒精飲品和無酒精飲品的印刷出錯，互相掉轉，酒精飲品竟然變成可口可樂、雪碧、芬達等，無酒精飲品則是嘉士伯、健力士啤酒等等，絕對是貽笑大方的低級錯誤。網民亦留意到，這些平時售價便宜的飲料，在啟德的標價十分驚人，可樂等汽水索價150元，啤酒290至330元，其他酒精飲品最貴390元，令人咋舌。可能大家會說，坐包廂觀賞賽事者非富則貴，可能不太在乎價錢，但若說這樣的索價絕對是劏客，肯定沒有多少人反對。150元一罐汽水，數百元一杯啤酒，比五星級酒店的收費更加駭人，憑甚麼收咁貴？

港府大力催谷旅遊業，方向正確，啟德體育園硬件一流，成為世界級盛事的必然選址也不困難，但這種天價劏客的經營手法，只會變成殺雞取卵，難以獲得旅客認同。筆者隨意瀏覽近期大熱的「Threads」，例牌見到大量內地及台灣旅客來港旅行，被本港驚人物價嚇怕的貼文。衣食住行樣樣貴，旅客來港不是不過夜，就是來一次便夠晒皮，還如何留客？