一位美國網紅，被中國網民戲稱為「甲亢哥」。此君只是20歲出頭，在網絡視頻已擁有3,000多萬訂閱者，做直播節目，經常有數百萬粉絲收看。「甲亢哥」近日到訪中國，所做的節目也打破個人紀錄，連續直播6小時，讓全世界的粉絲在鏡頭前，感受到當代中國先進和美好的一面。

這位哥兒到世界各地做節目，在其他國家，不是不想直播6小時，但很多地區的5G網絡不發達，經常斷線，即使想做長時間的節目，也是做不來。只有在中國，網絡快速穩定、無遠弗屆，不少老外親身體驗後，都覺得嘖嘖稱奇。「甲亢哥」今次中國旅程，其中一樣使他覺得意外而驚奇的事，是在直播過程中，他乘坐高鐵穿越隧道，換作是在其他國家，鐵路進入隧道後，網絡信號十居其九會中斷。因此在入隧道之前，這位網紅便一如既往，敬告觀眾，直播將要暫停，但在所謂的暫停期間，他和工作人員卻發現，網絡竟然沒有中斷，觀眾一直在看。此事讓「甲亢哥」感到十分詫異，也讓其他國家的觀眾感到驚喜。

正所謂「沒比較就沒傷害」，很多外國網友紛紛留言說：「為甚麼我們國家的科技這麼落後」，有的人更說：「我們是不是被自己國家的政府騙了，不是說中國封閉專制，很多人正在受壓迫嗎？為甚麼鏡頭所見，完全是另一個模樣。」這個直播節目能夠掀起熱潮，也能夠讓人信服，是因為整個過程是一鏡到底，沒有人會懷疑，製作人員是特意把中國不好的一面剪掉了。

中國政府現在施行的民間對外政策，看來是對的。「大外宣」工作不一定要自己去做，只要打開國門讓外人進來，他們的嘴巴，就是中國最好的對外宣傳。